Зеленський назвав причину, чому не їде у Давос

Президент України розповів про пріоритетні завдання, через які наразі не планує відвідати Давос

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі залишається в країні через критичну ситуацію в енергетиці та необхідність особистої координації служб. Попри очікування його зустрічі з Дональдом Трампом на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі, український лідер надав перевагу вирішенню внутрішніх викликів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на онлайн-спілкування Володимира Зеленського із журналістами.

Станом на 20 січня 2026 року Президент обирає «Україну, а не економічний форум», проте не виключає поїздку за умови готовності стратегічних документів. Головним пріоритетом президента зараз є подолання наслідків російських ударів по інфраструктурі. Зеленський провів серію консультацій з енергетичним штабом для допомоги регіонам, де ситуація є найбільш складною.

«Безумовно, я обираю Україну в даному випадку, а не економічний форум. А поки що в мене план, як допомогти людям з енергетикою... оце найголовніший зараз пріоритет», – наголосив президент.

Зеленський дав зрозуміти, що візит до Швейцарії можливий лише у разі досягнення конкретних результатів.

«Але все може змінитися кожну хвилину, тому що для мене дуже важливо, для українців, закінчити цю війну. І «План процвітання», і гарантії безпеки – дуже важливі два документи.

Я вдячний американським і українським командам за те, що вони працювали разом. Залишається остання миля, щоб завершити ці документи.

Якщо документи будуть готові, буде у нас зустріч, поїздка, якщо будуть пакети енергетичні або навіть зустріч і рішення по додатковому ППО, безумовно я буду їхати», – зазначив Зеленський.

Команди працюють у посиленому режимі, і саме від фінального тексту цих угод залежатиме подальший дипломатичний графік президента.

«Сигнали з Давосу від команди йдуть, що, наприклад, майже закінчили документ про відновлення України. Подивимось. Поки що я на місці», – додав він.

Нагадаємо, ситуація щодо Гренландії перевернула хід Всесвітнього економічного форуму в Давосі, відсунувши Україну на другий план. Багато хто очікував, що цей саміт буде зосереджений на Україні, а РФ буде представлена як головний противник ЄС. Натомість розмови ведуться про небезпеку, що виходить від США.