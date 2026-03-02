Іран попередив ООН про «жахливі наслідки» для світу через удари США та Ізраїлю

Міністр закордонних справ Ізраїлю офіційно звернувся до Організації Об'єднаних Націй після смерті лідера Ісламської революції

Міністр закордонних справ Ірану зазначив, що режим і США вчинили проти Ісламської Республіки «нову серію агресивних, навмисних і абсолютно невиправданих дій проти суверенітету та територіальної цілісності» країни

Міністр закордонних справ Аббас Арагчі офіційно звернувся до Організації Об'єднаних Націй після смерті лідера Ісламської революції аятоли Сейєда Алі Хаменеї, в якому попередив про «глибокі та далекосяжні наслідки» для винних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Рresstv.ir

Головний дипломат наголосив на статусі лідера та серйозності нападу, спрямованого проти аятоли Хаменеї.

«Аятола Сейєд Алі Хаменеї, Верховний лідер Ісламської Республіки Іран, є не лише найвищою офіційною особою країни, а й релігійною фігурою, яку шанують десятки мільйонів мусульман у всьому регіоні та світі», – написав Арагчі.

Міністр закордонних справ Ірану підкреслив «жахливий та злочинний» характер звірства, «скоєного проти великої нації Іран».

Він зазначив, що режим і США вчинили проти Ісламської Республіки «нову серію агресивних, навмисних і абсолютно невиправданих дій проти суверенітету та територіальної цілісності» країни.

За словами чиновника, агресія, спрямована проти лідера, полягала в тому, що союзники «навмисно атакували найвищий офіційний орган незалежної держави-члена Організації Об'єднаних Націй».

Він попередив, що бездіяльність матиме тривалі наслідки.

«Відсутність рішучої реакції на таку поведінку не лише підбадьорить винних, але й завдасть тривалої та непоправної шкоди основам міжнародного правопорядку на десятиліття вперед», – додав дипломат.

Нагадаємо, Ізраїль назвав наступну ціль після ліквідації Хаменеї. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що генеральний секретар «Хезболли» Наїм Касем став наступною мішенню після вбивства верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

За словами Каца, рішення було ухвалене після нічного обстрілу Ізраїлю ракетами та безпілотниками з боку ліванського угруповання.