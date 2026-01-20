Головна Країна Політика
search button user button menu button

Трамп запросив Україну до «Ради миру». Зеленський розповів про «підводні камені»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Трамп запросив Україну до «Ради миру». Зеленський розповів про «підводні камені»
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський: «Ми з Росією не можемо бути разом»

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала офіційне запрошення долучитися до новоствореної «Ради миру» (Board of Peace), ініціатором якої є президент США Дональд Трамп. Проте український лідер висловив глибокий скепсис щодо участі в одному органі з країною-агресором. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на онлайн-спілкування Володимира Зеленського із журналістами.

Президент підтвердив факт отримання документа від адміністрації США. За його словами, питання участі України зараз перебуває на стадії вивчення фахівцями Міністерства закордонних справ.

«Запрошення ми отримали. Дипломати працюють над цим запрошенням… Чесно кажучи, поки що для мене дуже складно уявити, як ми з Росією можемо бути разом в тій чи іншій Раді. І це не стосується цієї Ради Миру. Просто Росія – це про раду війни. І Білорусь разом з ними. А саме режим Лукашенка», – повідомив Зеленський.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський чітко окреслив умови, за яких він готовий до особистих зустрічей із міжнародними партнерами, зокрема в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Головний меседж глави держави: будь-яка поїздка чи переговори мають бути змістовними та приносити реальний результат для безпеки українців.

Станом на 20 січня 2026 року Президент залишається в Україні, координуючи роботу енергетичних та рятувальних служб після масованого ракетного удару.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до діалогу з усіма партнерами, але формат «зустрічей заради зустрічей» більше не є прийнятним. Ключовою умовою для будь-якої поїздки є наявність готових рішень, які працюють на захист життя.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Зеленський наголосив, що контроль України над ЗАЕС виключає присутність російських військ у Енергодарі
Що робити з ЗАЕС? Зеленський вперше оприлюднив пропозицію України росіянам та американцям
24 грудня, 2025, 10:24
Обстріл Чернігова, заяви президента Зеленського. Головне за 24 грудня
Обстріл Чернігова, заяви президента Зеленського. Головне за 24 грудня
24 грудня, 2025, 21:23
Зеленський заявив, що без Росії підписання мирного плану неможливе
Президент заявив, що від зустрічі з Трампом залежить підписання угоди
26 грудня, 2025, 16:07
Делсі Родрігес була призначена віцепрезидентом Венесуели у червні 2018 року
Віцепрезидентка Родрігес заявив, що Венесуела ніколи не буде колонією жодної країни
3 сiчня, 22:27
Гренландія чи НАТО: Трамп припускає вибір між островом та Альянсом
Гренландія чи НАТО: Трамп припускає вибір між островом та Альянсом
9 сiчня, 00:50
У СШа тривають протести проти міграційної служби
Атака на Україну, протести в Ірані та США: головне за ніч
12 сiчня, 05:32
Росіяни влучили КАБом по екопарку
Удар по екопарку під Харковом, запобіжні заходи п'ятьом нардепам. Головне за 1 січня
1 сiчня, 21:18
Зеленський повідомив про проведення консультацій щодо нових керівників обласних адміністрацій у пʼяти регіонах
Зеленський назвав регіони, у яких планує замінити голів адміністрацій
3 сiчня, 16:37
РФ вдарила по Києву
Удар по медзакладу в Києві: Зеленський зробив заяву
5 сiчня, 09:53

Політика

Зеленський відповів Тимошенко, яка порівняла його правління з часами Януковича
Зеленський відповів Тимошенко, яка порівняла його правління з часами Януковича
Скандал навколо Гренландії. Зеленський озвучив позицію України
Скандал навколо Гренландії. Зеленський озвучив позицію України
Трамп запросив Україну до «Ради миру». Зеленський розповів про «підводні камені»
Трамп запросив Україну до «Ради миру». Зеленський розповів про «підводні камені»
Росія збільшує ракетний потенціал. Президент пояснив, що треба робити
Росія збільшує ракетний потенціал. Президент пояснив, що треба робити
Зеленський розповів про умови для зустрічі з усіма партнерами України
Зеленський розповів про умови для зустрічі з усіма партнерами України
Зеленський назвав причину, чому не їде у Давос
Зеленський назвав причину, чому не їде у Давос

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Вчора, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
18 сiчня, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua