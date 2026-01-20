Трамп запросив Україну до «Ради миру». Зеленський розповів про «підводні камені»

Зеленський: «Ми з Росією не можемо бути разом»

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала офіційне запрошення долучитися до новоствореної «Ради миру» (Board of Peace), ініціатором якої є президент США Дональд Трамп. Проте український лідер висловив глибокий скепсис щодо участі в одному органі з країною-агресором. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на онлайн-спілкування Володимира Зеленського із журналістами.

Президент підтвердив факт отримання документа від адміністрації США. За його словами, питання участі України зараз перебуває на стадії вивчення фахівцями Міністерства закордонних справ.

«Запрошення ми отримали. Дипломати працюють над цим запрошенням… Чесно кажучи, поки що для мене дуже складно уявити, як ми з Росією можемо бути разом в тій чи іншій Раді. І це не стосується цієї Ради Миру. Просто Росія – це про раду війни. І Білорусь разом з ними. А саме режим Лукашенка», – повідомив Зеленський.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський чітко окреслив умови, за яких він готовий до особистих зустрічей із міжнародними партнерами, зокрема в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Головний меседж глави держави: будь-яка поїздка чи переговори мають бути змістовними та приносити реальний результат для безпеки українців.

Станом на 20 січня 2026 року Президент залишається в Україні, координуючи роботу енергетичних та рятувальних служб після масованого ракетного удару.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до діалогу з усіма партнерами, але формат «зустрічей заради зустрічей» більше не є прийнятним. Ключовою умовою для будь-якої поїздки є наявність готових рішень, які працюють на захист життя.