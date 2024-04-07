Чи досягне Росія тотального блекауту в Україні: відповідь Галущенка

Міністр енергетики зазначив, що фахівці працюють над стабільною подачею ресурсів до споживачів та підприємств, попри значні збитки та масштабні атаки

Навіть при негативному сценарії, всю генерацію Україна не втратить, тому тотального блекауту в країні не буде. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю каналу «Ми-Україна».

За словами Галущенка, теплова генерація постраждала найбільше під час ударів Росії. Є об’єкти, на яких досі розбирають завали. Фахівці наразі оцінюють масштаби руйнувань.

«Мова йде про мільярди», – сказав міністр.

Міністр енергетики зазначив, що фахівці працюють над стабільною подачею ресурсів до споживачів та підприємств, попри значні збитки та масштабні атаки. Керівник відомства розповів, що АЕС виробляють близько половини електроенергії.

«Тотального блекауту в країні вони не досягнуть», – зауважив Галущенко.

Міністр енергетики наголосив, що раніше окупанти завдали ударів більш локально, вибираючи певні регіони. У такий спосіб війська РФ намагалися вплинути на роботу підприємств. Вже в березні 2024 року окупанти масштабували свої атаки.

Нагадаємо, що міністерство енергетики України на цей час не розглядає питання про підвищення тарифів на електроенергію для населення. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефір телемарафону.

Він зазначив, що тарифи на електроенергію минулого року підвищувалися як наслідок масштабних атак РФ на енергетику.

«Без цього рішення ми б не відновили нашу енергетику і не пройшли б зиму так, як ми її пройшли, – спокійно, стабільно і без відключень», – заявив Галущенко.

Однак зараз, за його словами, говорити про підвищення зарано.