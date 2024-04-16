«Уявіть, що б з ним було в Росії». Соратник Зеленського присоромив Кличка

Гетманцев: З'ясувати, чи є в Україні диктатура дуже легко, варто уявити себе в режимі РФ і відчути різницю

Голова парламентського комітету з питань фінансів та митної політики Данило Гетманцев відреагував на заяви мера Києва Віталія Кличка. Очільник столиці нещодавно заявив, що Україна рухається до авторитаризму, оскільки у країні наразі «існує тільки один незалежний інститут». Данило Гетманцев в інтерв’ю «Главкому» наголосив, що подібні провокативні заяви Кличка шкодять спільній справі усіх українців – перемозі.

Зокрема, нардеп запропонував уявити, якими були б наслідки такої ситуації в Росії. «Уявіть собі мера Москви, який би заявив (до речі, абсолютно справедливо), що у РФ диктатура. Уявіть собі, що з ним би було навіть не наступного дня, а наступної години. Відкрийте наші новини і уявіть собі щось у подібному стилі у РФ», – зауважив політик.

Гетманцев наголосив, що з'ясувати, чи є в Україні диктатура дуже легко: варто уявити себе в режимі РФ і відчути різницю. На його думку, Кличко також відчуває цю різницю і саме тому дозволяє собі такі провокативні оцінки, «що насправді шкодять нашій спільній з ним справі – перемозі».

Нагадаємо, що 2 грудня Кличко у коментарі Der Spiegel заявив, що Україна рухається до авторитаризму, оскільки у країні наразі «існує тільки один незалежний інститут». Він зазначив, що «у якийсь момент ми перестанемо відрізнятися від Росії, де все залежить від примхи однієї людини».

Крім того, Кличко в інтерв’ю 20 Minuten сказав, що «не здивований падінням популярності Зеленського», і що глава держави «заплатить за помилки, які він зробив». Згодом, Зеленська дорікнула Кличку через критику на адресу президента.

До слова, Верховна Рада створила Тимчасову спеціальну комісію з питань дослідження ефективності роботи органів публічної влади Києва як столиці України під час воєнного стану.