Зеленський розповів, як світ може змусити Росію завершити війну

Зеленський вважає, що спочатку треба узгодити Формулу миру без Росії, після чого домовлятися з країною-агресоркою

«Якщо весь світ домовиться, що це справедливо, потім знайдемо формат, як зробити так, аби на це пішла Росія»

Країни, які братимуть участь у саміті, що пройде в Швейцарії, можуть досягти згоди принаймні за трьома пунктами Формули миру. Після цього вдасться знайти формат, як змусити Росію звершити війну, заявив президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю HugoDecrypte.

Президент наголосив, що Україна хоче спершу узгодити без Росії документ «з усіма вирішеними питаннями, з усім нашим баченням», і тоді «знайдеться момент, як і хто промовлятиме це з представниками ворога».

«Я думаю, що до саміту приєднаються понад 80 країн. Я думаю, що ми вийдемо з результатом. Принаймні за трьома пунктами. Якщо весь світ домовиться, що це справедливо, потім знайдемо формат, як зробити так, аби на це пішла Росія», - наголосив він.

Зеленський висловив переконання, що «будуть сильні країни, здатні дотиснути політично» Москву, як це сталось раніше із зерновою ініціативою. Український лідер додав, що Україна не хоче, аби «єдину спроможну на сьогодні дипломатичну ініціативу стосовно закінчення війни знищила Росія, як це завжди було».

Нагадаємо, глобальний саміт миру, який ініціювала Україна, відбудеться 15-16 червня на курорті Біргеншток у швейцарському кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Як повідомлялося, Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення глобального саміту миру на рівні лідерів держав-учасниць. За словами українського президента Володимира Зеленського, цей саміт має «наповнити необхідною енергією усе, що вже вдалося досягнути та має визначити, що завершення війни має бути виключно справедливим, а відновлення дії міжнародного права має бути здійснено повністю».

До слова, речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Москва відмовиться від участі в майбутньому глобальному саміті миру, якщо її туди раптом вирішать запросити.