«Талібан» союзник Росії в боротьбі з тероризмом – Путін

За словами Путіна, Талібан контролює владу в Афганістані й зацікавлений у стабільності в цій країні

Путін сказав, що«Талібан» зацікавлений у тому, щоб в Афганістані «все було стабільним, спокійним і підпорядкованим певним правилам»

Російський диктатор Володимир Путін під час свого виступу на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані заявив, що включений до переліку терористичних організацій у РФ афганський «Талібан», є союзником країни у боротьбі з тероризмом.

«Таліби, рух «Талібан» узяв на себе певні зобов'язання. І в цілому, як і раніше, є питання, які вимагають постійної уваги й усередині країни, і міжнародної спільноти. Але в цілому ми повинні виходити з того, що рух «Талібан» контролює владу в країні. І в цьому сенсі таліби, безумовно, для нас є союзниками боротьби з тероризмом», – сказав російський диктатор.

Путін додав, що«Талібан» зацікавлений у тому, щоб в Афганістані «все було стабільним, спокійним і підпорядкованим певним правилам».

До слова, в Російській Федерації на офіційному рівні хочуть зняти з руху «Талібан» статус терористичної організації. Як зазначається, у РФ хочуть зняти статус терористичної організації з руху «Талібан». Цим зараз займається МЗС Росії, Мін’юст та інші відомства. Проте остаточне рішення буде ухвалювати Володимир Путін.

Нагадаємо, що також президент Росії Володимир Путін під час свого виступу на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані зробив цинічну заяву про перемовини з Україною, мир та припинення вогню. Запропонований Росією варіант щодо врегулювання «кризи в Україні» може припинити бойові дії, цинічно заявив Путін.