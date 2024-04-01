Росія планує виключити рух «Талібан» зі списку терористичних організацій

У липні 2021 року рух «Талібан» приїжджав до Москви. Тоді Сергій Лавров сказав, що представники руху «Талібан» є «адекватними людьми»

Остаточне рішення згодом ухвалить найвище політичне керівництво країни

В Російській Федерації на офіційному рівні хочуть зняти з руху «Талібан» статус терористичної організації. Про це повідомляє опозиційне російське видання «Meduza».

Як зазначається, у РФ хочуть зняти статус терористичної організації з руху «Талібан». Цим зараз займається МЗС Росії, Мін’юст та інші відомства. Проте остаточне рішення буде ухвалювати Володимир Путін.

Водночас спеціальний представник президента Росії з Афганістану Замір Кабулов раніше повідомив прокремлівському агентству ТАСС, що рух «Талібан» запрошений на форум «Росія – Ісламський світ», який пройде з 14 по 19 травня в Казані.

Нагадаємо, рух «Талібан» був визнаний у Росії терористичною організацією в 2003 році – після того, як його до відповідного списку включила Рада безпеки ООН. У жовтні 2021 року Володимир Путін заявив, що Росія «наближається до ухвалення рішення» про виключення «Талібану» зі списку терористичних організацій, але це рішення знову ж таки має бути ухвалене в ООН.

У липні 2021 року представники руху «Талібан» приїжджали до Москви на переговори. Після них глава МЗС Сергій Лавров сказав, що зроблені талібами заяви дозволяють говорити, що це «адекватні люди».

Менш як через місяць, 15 серпня, «Талібан» оголосив про закінчення війни в Афганістані та повне захоплення влади. Після цього таліби знову приїхали до Москви в жовтні, а потім приїжджали до Росії ще кілька разів у 2022 та 2023 роках.

Раніше уряд Казахстану неочікувано ухвалив рішення виключити радикальний рух «Талібан» зі списку заборонених організацій.

Міністр закордонних справ Айбек Смадіяров зазначив, що за резолюціями Ради Безпеки ООН рух «Талібан» не входить до списків заборонених організацій, тому було ухвалено рішення щодо його виключення з переліку. Смадіяров також зазначив, що уряд Казахстану вибудовуватиме політичні контакти з його членами відповідно до рішень, ухвалених Генеральною Асамблеєю ООН.

Стало відомо, що Китай встановив дипломатичні стосунки з рухом «Талібан», який захопив владу у Афганістані і вважається на Заході терористичним.