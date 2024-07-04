Саміт ШОС: Путін зробив цинічну заяву про перемовини з Україною

Запропонований Росією варіант щодо врегулювання «кризи в Україні» може припинити бойові дії, цинічно заявив Путін

Президент Росії Володимир Путін під час свого виступу на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Астані зробив цинічну заяву про перемовини з Україною, мир та припинення вогню.

Запропонований Росією варіант щодо врегулювання «кризи в Україні» може припинити бойові дії, цинічно заявив Путін.

«Нагадаю, у середині червня нами представлено ще один варіант врегулювання. Його прийняття у разі готовності української сторони, а головне – її західних спонсорів, дозволило б буквально одномоментно, негайно припинити бойові дії, зберегти людські життя та розпочати переговори», – сказав Путін.

При цьому президент країни-диктатора зазначив, що Москва «завжди виступала і виступає за мирний політико-дипломатичний вирішення «ситуації в Україні» – кризи, яка виникла «внаслідок абсолютно безцеремонної політики США на чолі з їхніми сателітами».

«Питання, пов'язані із забезпеченням безпеки та стабільності як на просторі Євразії, так і у ширшому глобальному вимірі, наполегливо вимагають від ШОС та її держав-членів активної залученості, енергійної вивіреної лінії, яка враховує сподівання наших однодумців», – вважає президент РФ.

Це не перша подібного роду заява кремлівського диктатора.

Так, на початку 2024 року Володимир Путін заявляв, що Україна для РФ не є ворогом. Відповідну заяву він зробив під час візиту до військового шпиталю ім. Вишневського.

«Сама Україна для нас не ворог. А ось ті, хто хоче знищити російську державність, ті, хто хоче, як вони кажуть, досягти стратегічної поразки Росії на полі бою, а це, в основному, на Заході», – заявив диктатор.

Путін зауважив, що на Заході є різні люди, і додав, що там є ті, хто симпатизує Росії.

у березні 2024 року Путін назвав умови, за яких Росія нібито готова до мирного вирішення розв'язаної нею війни в Україні. За словами диктатора, Москва готова сісти за стіл переговорів, але тільки з урахуванням захоплених нею територій і з гарантіями для РФ. Про це російський президент заявив в інтерв'ю для пропагандистських ЗМІ.

У травні 2024 року президент країни-агресорки Володимир Путін підняв тему мирних переговорів та підтримав план Китаю щодо закінчення війни в Україні. Диктатор готовий покласти на стіл переговорів прикордоння Харківщини, але заяви щодо можливого наступу на Харків та Суми є блефом, переконаний керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним заявив про можливість справедливого миру у війні Росії проти України, який може задовольнити обидві сторони, та готовність Туреччини закласти основу для консенсусу спочатку шляхом припинення вогню, а згодом - досягнення миру. Про це йшлося на їхній зустрічі в Астані на майданчику саміту Шанхайської організації співробітництва, повідомили в Директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини.