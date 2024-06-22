Путін знайшов виправдання застосуванню ядерної зброї – ISW

Загроза ядерної ескалації є ключовим аспектом здатності Росії маніпулювати іноземними лідерами

Володимир Путін прирівняв поразку в Україні до знищення державності Росії, що згідно з доктриною дозволяє йому застосувати ядерну зброю. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Путін продовжує озвучувати ядерні погрози в рамках своєї інформаційної кампанії, яка спрямована на перешкоджання країнами Заходу подальшій підтримці України та підрив зусиль міжнародного співтовариства щодо узгодження свого стратегічного бачення перемоги у війні Росії проти України.

Зокрема, під час виступу перед російськими офіцерами-випускниками 21 червня Путін заявив, що Росія планує і надалі розвивати свою ядерну тріаду як «гарантію стратегічного стримування» і підтримки балансу сил у світі. Диктатор зазначив, що Росія також працює над збільшенням свого типового бойового потенціалу та оборонного промислового виробництва.

Під час пресконференції у В'єтнамі 20 червня Путін заявив, що Росія розглядає можливість «зниження порогу» застосування ядерної зброї в російській ядерній доктрині та що можлива майбутня стратегічна поразка російських сил на полі бою в Україні призведе до кінця державності Росії.

«Путін, ймовірно, помилково прирівняв поразку в Україні до екзистенційної загрози для російської держави, щоб послатися на «винятковий випадок», коли чинна ядерна доктрина РФ дозволить застосування ядерної зброї», – йдеться у звіті ISW.

Аналітики також зазначають, що загроза ядерної ескалації є ключовим аспектом здатності Росії маніпулювати іноземними лідерами, які ухвалюють рішення, і дуже малоймовірно, що вона призведе до фактичної ядерної ескалації завдяки ядерним і звичайним засобам стримування.

Нагадаємо, слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про переговори в Альянсі щодо розгортання більшої кількості ядерної зброї, зняття її зі зберігання і приведення в стан готовності перед обличчям загрози з боку Росії і Китаю, є «ескалацією напруженості». Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

До слова, 20 червн під час візиту російського диктатора Володимира Путіна до В'єтнаму країни підписали низку угод про поглиблення співпраці. Зокрема, меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва Центру ядерної науки і технологій у В'єтнамі.