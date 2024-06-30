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Вибухи бомб у Нігерії вбили 18 людей

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Вибухи бомб у Нігерії вбили 18 людей
У штаті Борно прогриміли три вибухи
фото: aayfo.org

За даними ЗМІ, за нападом можуть стояти мусульманські терористи

У Нігерії внаслідок вибухів бомб загинули щонайменше 18 людей, а ще 48 – зазнали поранень. Імовірно, це могла бути атака мусульманських терористів. Про це повідомляє Reuters.

Вибухи лунали у штаті Борно. Перший трапився на одній із весільних церемоній, другий – у лікарні міста Гвоза, а третій – на похороні. Місцеві видання інформують, що вибухи призвели до понад 30 смертей.

За даними Reuters, це могла бути атака терористів-смертників. Упродовж останніх 15 років штат Борно є епіцентром ісламістського повстання. Найбільш активно тут діють два терористичні угруповання – «Боко Харам» та «Ісламська держава Західної Африки». Унаслідок їхніх терористичних атак зі штату вимушено переселилися понад 2 млн людей, а вбитими та пораненими стали понад 40 тисяч нігерійців.

Наразі жодна з ісламістських організацій не взяла відповідальності за скоєне. У поліції штату Борно також поки що не коментують інциденти.

Нагадаємо, що понад 15 співробітників поліції РФ було вбито після низки нападів у Махачкалі та Дербенті 23 червня. 

До слова, російський диктатор Володимир Путін уникає коментувати події в Дагестані. Диктатор скасував усі особливі звернення до народу. 

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Теги: вибух тероризм смерть Нігерія

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