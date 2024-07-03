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Путін доручив переписати іноземців, які володіють бізнесом у Росії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Путін доручив переписати іноземців, які володіють бізнесом у Росії
Президент РФ Володимир Путін
фото з відкритих джерел

Згідно з документом, економічно значущі організації зобов'язані інформувати мінекономрозвиток про наявність чи відсутність іноземців, які прямо чи опосередковано володіють компанією

Президент РФ Володимир Путін своїм указом зобов'язав економічно значущі організації (ЕЗО) повідомляти мінекономрозвитку та Банку Росії про наявність іноземних співвласників, повідомляє російський «Інтерфакс».

Згідно з документом, економічно значущі організації зобов'язані інформувати мінекономрозвиток про наявність чи відсутність іноземців, які прямо чи опосередковано володіють компанією. Аналогічні відомості організації мають направляти до Банку Росії у разі, якщо економічно значущі організації чи дочірні підприємства компанії є фінансовими організаціями. Указ дозволяє не надсилати повідомлення про власників із пакетом акцій менше 5%, якщо вони торгуються на біржі.

У документі зазначається, що мінекономрозвитку та ЦБ РФ можуть передавати отримані дані до суду, прокуратури, Слідчого комітету РФ, міністерства внутрішніх справ РФ та Федеральної служби безпеки РФ за їх вимогами для ознайомлення у зв'язку з кримінальними або адміністративними справами.

«Відповідальність за повноту, достовірність та актуальність зазначеної інформації несе економічно значуща організація», — наголошується в указі.

Мінекономрозвитку та Банк Росії також зобов'язані на запит самої компанії видавати їй висновок про наявність або відсутність іноземних власників. Такий документ діятиме три місяці.

Статус економічно значимих організацій дозволяє їх російським бенефіціарам через суд отримати акції та частки таких організацій у пряме володіння, виключивши з ланцюжка власників іноземні холдингові компанії, або передати їх комусь іншому.

Зазначається, що зараз до переліку ЕЗО включено дев'ять компаній.

Нагадаємо, західні санкції, введені проти Росії після початку війни з Україною, набули «тотального характеру», заявив у середу російський мільярдер Олег Дерипаска. За словами Дерипаски, у минулому найбагатшої людини Росії, а нині фігуранта списків санкцій США та Великобританії, для розвитку економіки у нових умовах потрібно шукати нові ринки і одного Китаю недостатньо. Потрібно йти «до Малайзії, Індонезії, усієї Південно-Східної Азії, Африки», перерахував Дерипаска, виступаючи на експертній дискусії Столипінського.

Також повідомлялося, що обмеження, які Євросоюз запровадив проти Білорусі, вплинуть на можливості Росії обходити санкції та отримувати товари для війни в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, пише Postimees.

До слова, надходження від продажу нафти й газу Росії зросли приблизно на 41% в річному обчисленні в першому півріччі – до $65,12 млрд. Все завдяки зростанню цін на нафту й ослабленню рубля. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Теги: росія олігархи путін

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