Трамп вигадав нову назву для своїх відносин із Сі Цзіньпіном

Трамп сказав, що він та Сі Цзіньпін вибудували дружбу

Трамп та Сі Цзіньпін зустрілися у Білому домі

Президент США Дональд Трамп назвав свої стосунки із лідером Китаю Сі Цзіньпіном «міцною дружбою». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Звертаючись до обох делегацій під час зустрічі у Білому домі, Трамп заявив: «Я радий вітати вас у прекрасному Білому домі. Це велика честь. У травні ми мали велику честь відвідати вас у Пекіні, де ви прийняли нашу делегацію з надзвичайною та дуже теплою гостинністю. Тепер Меланія та я маємо честь приймати вас у Вашингтоні».

«Від часу моїх перших виборів у 2016 році президент Сі та я вибудували дружбу – насправді, справді міцну дружбу, – засновану на взаємній повазі та життєво важливих інтересах наших народів», – додав Трамп.

Нагадаємо, літак президента Китаю Сі Цзіньпін приземлився на об'єднаній базі Ендрюс 23 вересня. Очільника КНР зустріли довгою червоною доріжкою, салютом з батарейних гармат, почесним кордоном з 21 особи та прольотом двох бомбардувальників B1.

До слова, лідер Китаю Сі Цзіньпін після прибуття до Вашингтона заявив, що Китай і США можуть знайти підхід для співіснування в нову еру.

Як повідомлялося, зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна на американській авіабазі не обійшлася без курйозних моментів. Трамп помітно відреагував на різкий гуркіт військових літаків, тоді як китайський лідер, який стояв поруч, залишився практично незворушним.

Зауважимо, що під час триденного візиту китайського президента до США запланована державна вечеря, на яку очікують керівників найбільших технологічних компаній США.