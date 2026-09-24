Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп вигадав нову назву для своїх відносин із Сі Цзіньпіном

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Трамп вигадав нову назву для своїх відносин із Сі Цзіньпіном
Трамп сказав, що він та Сі Цзіньпін вибудували дружбу
фото: Reuters

Трамп та Сі Цзіньпін зустрілися у Білому домі

Президент США Дональд Трамп назвав свої стосунки із лідером Китаю Сі Цзіньпіном «міцною дружбою». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Звертаючись до обох делегацій під час зустрічі у Білому домі, Трамп заявив: «Я радий вітати вас у прекрасному Білому домі. Це велика честь. У травні ми мали велику честь відвідати вас у Пекіні, де ви прийняли нашу делегацію з надзвичайною та дуже теплою гостинністю. Тепер Меланія та я маємо честь приймати вас у Вашингтоні».

«Від часу моїх перших виборів у 2016 році президент Сі та я вибудували дружбу – насправді, справді міцну дружбу, – засновану на взаємній повазі та життєво важливих інтересах наших народів», – додав Трамп.

Нагадаємо, літак президента Китаю Сі Цзіньпін приземлився на об'єднаній базі Ендрюс 23 вересня. Очільника КНР зустріли довгою червоною доріжкою, салютом з батарейних гармат, почесним кордоном з 21 особи та прольотом двох бомбардувальників B1.

До слова, лідер Китаю Сі Цзіньпін після прибуття до Вашингтона заявив, що Китай і США можуть знайти підхід для співіснування в нову еру.

Як повідомлялося, зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна на американській авіабазі не обійшлася без курйозних моментів. Трамп помітно відреагував на різкий гуркіт військових літаків, тоді як китайський лідер, який стояв поруч, залишився практично незворушним.

Зауважимо, що під час триденного візиту китайського президента до США запланована державна вечеря, на яку очікують керівників найбільших технологічних компаній США.

Читайте також:

Теги: США Китай Дональд Трамп Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр фінансів США зустрівся з росіянами на G20 
Представник Росії взяв участь у зустрічі G20 у США, що викликало протест Європи
1 вересня, 00:29
Технології раннього виявлення та безперервного супроводу таких цілей мають практичне значення для України
США готують космічну систему протидії гіперзвуковим ракетам Росії
2 вересня, 09:53
Рита Джорджефф має особливий список бажань
102-річна довгожителька з Канади здійснила свою заповітну мрію (відео)
7 вересня, 17:53
Поїздка відбувається на тлі загострення безпекової ситуації навколо Тайваню
Віцепрезидентка Тайваню таємно приїхала до Європи на тлі погроз Китаю
11 вересня, 17:44
Прем’єр-міністр Марк Карні також виступає за участь Канади в європейських програмах навчання за кордоном
Канада розглядає статус асоційованого члена ЄС – WSJ
14 вересня, 00:10
Зеленський хоче залучити Китай до переговорів з РФ
Зеленський закликав Трампа залучити Сі Цзіньпіна до переговорів
22 вересня, 22:35
Трамп зустрів Сі Цзіньпіна
Телеканали США бойкотували трансляцію прибуття Сі Цзіньпіна через конфлікт Трампа з медіа
Сьогодні, 03:35
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про можливе проведення цього дня переговорів за участю представників України
Радник Зеленського прокоментував повідомлення про переговори України, США та Росії у Нью-Йорку
Сьогодні, 15:15
Макрон звинуватив Трампа у вихвалянні миром
Макрон назвав ганебною ситуацію в Газі після заяв Трампа про мир
Вчора, 06:25

Політика

ЄС запровадив санкції проти очільниці російської пропаганди у Франції
ЄС запровадив санкції проти очільниці російської пропаганди у Франції
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
Трамп нагадав Сі, що США і Китай уже воювали разом
Трамп нагадав Сі, що США і Китай уже воювали разом
Сі Цзіньпін назвав дві країни, які відповідальні за розвиток людства
Сі Цзіньпін назвав дві країни, які відповідальні за розвиток людства
Лукашенко виконав умову спецпосланця Трампа
Лукашенко виконав умову спецпосланця Трампа
Трамп вигадав нову назву для своїх відносин із Сі Цзіньпіном
Трамп вигадав нову назву для своїх відносин із Сі Цзіньпіном

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 вересня 2026
55K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
54K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
50K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Вчора, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua