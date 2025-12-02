Головна Світ Політика
The Atlantic: США зупинили поставки певного озброєння для України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Фройдінг зазначив, що адміністрація президента Трампа не надала німецьким партнерам жодного попередження про це рішення
фото: WELT, Martin UK Lengemann

Генерал-майор Збройних сил Німеччини Крістіан Фройдінг розповів, що зупинка поставки певного озброєння для України відбувалася без попередження 

Генерал-майор Збройних сил Німеччини Крістіан Фройдінг, заявив про те, що Сполучені Штати Америки призупинили відправку певних видів озброєнь в Україну, а також розірвали один із прямих каналів зв'язку з німецькими генералами, які брали участь у координації військової підтримки для Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв’ю Фройдінга The Atlantic.

Генерал, який раніше очолював спеціальну групу при Міністерстві оборони Німеччини для координації допомоги Україні, підкреслив, що адміністрація президента США Дональда Трампа не надала німецьким партнерам жодного попередження про це рішення.

Фройдінг зазначив, що раніше він міг вільно й постійно обмінюватися повідомленнями з представниками Пентагону. Проте на сьогодні цей прямий канал зв'язку недоступний. Генерал розповів, що тепер для отримання інформації йому доводиться звертатися до посольства Німеччини у Вашингтоні, де співробітник намагається «знайти хоч когось» у Міністерстві оборони США.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його країна фінансово більше не причетна до війни в Україні. За його словами, Америка намагається покласти край конфлікту. 

«Ми намагаємося це врегулювати. Я врегулював вісім воєн. Це буде дев'ята. І наші люди зараз перебувають у Росії, щоб подивитися, чи зможемо ми це врегулювати. Нелегка ситуація, скажу я вам. Який безлад», – сказав Трамп.

Нагадаємо, 2 грудня російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. У перемовинах також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і радники диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков.

Як повідомлялося, 2 грудня визначено як ключовий день для адміністрації президента США Дональда Трампа у питанні врегулювання війни в Україні.

До слова, спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер після переговорів у РФ зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив репортер Axios Барак Равід.

