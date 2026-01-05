Головна Світ Політика
Аналітики пояснили, чому Кремль стримано відреагував на операцію США у Венесуелі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Аналітики пояснили, чому Кремль стримано відреагував на операцію США у Венесуелі
Лавров засудив дії США
фото: РИА

ISW: Реакція Кремля на операцію США у Венесуелі досі була стандартною

Російські чиновники продовжують реагувати на військову операцію США у Венесуелі, але реакція високопоставлених керівників Кремля залишається відносно стриманою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW). 

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і голова МЗС Білорусі Михайло Риженков обговорили операцію США у Венесуелі під час телефонної розмови 3 січня і виступили із спільною, стандартною заявою, в якій засудили дії США і закликали повернути президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину.

Голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв у коментарі для кремлівського інформаційного агентства різко розкритикував військову операцію США, звинувативши Дональда Трампа в порушенні міжнародного права та висловивши підтримку Мадуро. Чиновник також використав операцію з захоплення Мадуро, щоб погрожувати канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу та президенту України Володимиру Зеленському.

«Депутати Державної Думи Росії також розкритикували операцію США, стверджуючи, що Сполучені Штати відкидають суверенітет держав Західної півкулі і прагнуть встановити контроль над венесуельськими нафтовими запасами. Реакція Кремля на операцію США у Венесуелі досі була стандартною. Кремль, ймовірно, буде змушений балансувати між збереженням своєї авторитетності як партнера інших держав і продовженням зусиль, спрямованих на задоволення інтересів адміністрації Трампа», – йдеться у звіті аналітиків.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

Тоді Міністерство закордонних справ Росії висловило «глибоке занепокоєння та засудження» у зв'язку з атакою на Венесуелу.

До слова, процес над Ніколасом Мадуро у федеральному суді Мангеттена обіцяє стати однією з найгучніших юридичних подій десятиліття. Як повідомляє юридичний аналітик CNN Елі Хоніг, провідні американські адвокати з кримінальних справ уже змагаються за можливість представляти інтереси захопленого венесуельського лідера.

Зауважимо, що за інформацією The New York Times, безтурботна поведінка Ніколаса Мадуро та його демонстративні танці в ефірі державного телебачення переконали адміністрацію Дональда Трампа перейти до активних дій. У Білому домі розцінили таку реакцію як відверту насмішку над США.

Теги: росія США Венесуела ISW

