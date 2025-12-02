Зустріч Путіна та Віткоффа розпочалася

Це шостий за рахунком візит Віткоффа до Росії за рік

Російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

У перемовинах також беруть участь зять Трампа Джаред Кушнер і радники російського диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков.

Це шостий за рахунком візит Віткоффа до Росії за рік. Востаннє він приїжджав до Москви 6 серпня. Під час кожного візиту Путін проводив зустрічі з Віткоффом.

Нагадаємо, спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер після переговорів у РФ зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив репортер Axios Барак Равід.

Як повідомлялося, 2 грудня визначено як ключовий день для адміністрації президента США Дональда Трампа у питанні врегулювання війни в Україні.