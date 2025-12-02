Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін готовий чекати, поки Україна погодиться на його умови – ABC News

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Путін готовий чекати, поки Україна погодиться на його умови – ABC News
Путін не бажає закінчувати війну в Україні
фото з відкритих джерел

Російський диктатор Путін назвав переговори з президентом України Володимиром Зеленським безглуздими

2 грудня визначено як ключовий день для адміністрації президента США Дональда Трампа у питанні врегулювання війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ABC News.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф уже вирушив до Російської Федерації, де має представити російському диктатору Володимиру Путіну узгоджений проєкт мирного плану.

Проте, видання зазначає, що жодних очікувань щодо згоди Путіна на цю угоду немає. Російський лідер уже чітко дав зрозуміти, що не піде на компроміс. Минулого тижня він виступив із жорсткими заявами, повторивши свої вимоги до Києва щодо виведення військ з територій, на які претендує РФ. Він також назвав переговори з президентом України Володимиром Зеленським безглуздими. Кремль, ймовірно, вважає, що досягає достатнього прогресу на полі бою, і готовий чекати, поки Київ погодиться на його умови.

Українські та американські переговірники назвали приблизно двогодинну зустріч у Флориді продуктивною. Однак жодна зі сторін не розкрила деталі досягнутих домовленостей, і немає жодних ознак того, що було досягнуто прориву в найскладніших питаннях, який би дозволив припинити війну.

Повідомлялося, що у результаті переговорів українських чиновників з американськими мирний план уже має кращий вигляд.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час переговорів посадовці обговорювали територіальне питання 6,5 годин «тільки за окремими пунктами». «Питання територіальне найскладніше, питання грошей і відновлення – без присутності європейських партнерів прийняти складно. І питання гарантій безпеки – важливі конкретика від США і Європи. Тут потрібно бути дуже обережними, але план має кращий вигляд», – зазначив він.

Нагадаємо, держави-члени «коаліції охочих» закінчили роботу над гарантіями безпеки для України. Найближчим часом їх буде затверджено зі США.

Раніше «Главком» розповідав про мирні перемовини у США. На переговорах обговорювалися деякі з найбільш чутливих аспектів мирного врегулювання війни в Україні. Водночас зазначено, що переговори пройшли конструктивно, і ситуація є стабільною.

Теги: путін переговори Стів Віткофф війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: Якщо поглянути, все рухається в одному напрямку. Тож у підсумку ця земля в найближчі пару місяців може і так бути взята Росією
Трамп вважає, що РФ через кілька місяців захопить території, які передбачав передати мирний план
26 листопада, 03:57
Справа Епштейна: старий друг передає «привіт» Трампу з того світу
Справа Епштейна: старий друг передає «привіт» Трампу з того світу Світ
25 листопада, 21:00
Левітт стверджує, що мирний процес вимагатиме подальших переговорів між Україною, Росією та США
«Є кілька делікатних деталей, які потрібно вирішити». Білий дім зробив заяву про переговори
25 листопада, 17:59
Відсторонений заступник Кличка повернувся на роботу, оголошено фіналістів Нацвідбору на Євробачення. Головне за 24 листопада
Відсторонений заступник Кличка повернувся на роботу, оголошено фіналістів Нацвідбору на Євробачення. Головне за 24 листопада
24 листопада, 21:13
Полоненого окупанта висміяли власні родичі
Полонений окупант подзвонив сестрі, а та познущалася з нього
23 листопада, 16:15
Які шанси є у плані США для України та Росії?
Мирний план США: між страхом Путіна і шансом для України
21 листопада, 14:50
«Укренерго» застосовує перший, другий рівень захисту та рівень «2+» для енергооб'єктів від російських атак
Як працює захист енергоструктури та чи можна зменшити відключення світла? Голова «Укренерго» дав відповідь
18 листопада, 10:07
Орбан: Війна шкодить бізнесу, тому її необхідно припинити якомога швидше
Орбан стверджує, що Путін зацікавлений у завершенні війни проти України
17 листопада, 01:14
У рибальських портах уздовж узбережжя Бретані накопичуються викинуті рибальські сіті
Рибалки з Франції допомагають захищати українців від російських дронів
8 листопада, 16:52

Політика

Італія затвердила 12-й пакет військової допомоги для України
Італія затвердила 12-й пакет військової допомоги для України
CNN: Уряд Нетаньягу нападає на вільну пресу в Ізраїлі
CNN: Уряд Нетаньягу нападає на вільну пресу в Ізраїлі
МЗС Франції: Макрон під час візиту до Китаю проситиме Сі Цзіньпіна вплинути на Путіна
МЗС Франції: Макрон під час візиту до Китаю проситиме Сі Цзіньпіна вплинути на Путіна
CNN: Трамп зібрав нетрадиційну команду для переговорів щодо війни в Україні
CNN: Трамп зібрав нетрадиційну команду для переговорів щодо війни в Україні
Президент Польщі вважає, що з РФ неможливо досягти жодних угод
Президент Польщі вважає, що з РФ неможливо досягти жодних угод
Як мирний план США щодо війни в Україні допомогає Китаю: пояснення Bloomberg
Як мирний план США щодо війни в Україні допомогає Китаю: пояснення Bloomberg

Новини

«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua