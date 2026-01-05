Верховний лідер Ірану розробив план втечі до Москви – The Times

Хаменеї у разі загрози планує виїхати з Тегерана разом із найближчим колом

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї підготував запасний сценарій залишення країни на випадок, якщо силовим структурам не вдасться придушити масові протести або якщо вони почнуть дезертирувати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

Як ідеться в розвідувальному звіті, 86-річний Хаменеї у разі загрози планує виїхати з Тегерана разом із найближчим колом – близько 20 радників і членів родини. За даними джерел, цей план частково наслідує сценарій втечі сирійського лідера Башара Асада, який у грудні 2024 року залишив Дамаск літаком і вирушив до Москви перед захопленням столиці опозиційними силами.

Також зазначається, що Хаменеї контролює значну мережу активів. Згідно з розслідуванням Reuters від 2013 року, їхня загальна вартість – з урахуванням нерухомості та бізнесів – оцінювалася у $95 млрд.

За інформацією джерел, механізм втечі буде задіяно в разі, якщо Хаменеї дійде висновку, що силові структури більше не виконують його наказів.

Нагадаємо, масові протести, що охопили Іран наприкінці 2025 року, у перший день 2026 року переросли у жорсткі та криваві сутички між демонстрантами й силовими структурами.

Згодом президент США Дональд Трамп відреагував на придушення протестів у Ірані. Очільник Сполучених Штатів пообіцяв прийти на допомогу протестувальникам, якщо Тегеран застосовуватиме проти них зброю.

Водночас Алі Хаменеї закликав силові структури до рішучих дій проти демонстрантів, назвавши їх «учасниками заворушень». Заява пролунала на тлі масштабних акцій протесту, спровокованих економічним колапсом та обвалом національної валюти.