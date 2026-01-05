Головна Світ Політика
search button user button menu button

Верховний лідер Ірану розробив план втечі до Москви – The Times

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Верховний лідер Ірану розробив план втечі до Москви – The Times
Хаменеї володіє великою мережею активів
фото: АР

Хаменеї у разі загрози планує виїхати з Тегерана разом із найближчим колом

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї підготував запасний сценарій залишення країни на випадок, якщо силовим структурам не вдасться придушити масові протести або якщо вони почнуть дезертирувати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

Як ідеться в розвідувальному звіті, 86-річний Хаменеї у разі загрози планує виїхати з Тегерана разом із найближчим колом – близько 20 радників і членів родини. За даними джерел, цей план частково наслідує сценарій втечі сирійського лідера Башара Асада, який у грудні 2024 року залишив Дамаск літаком і вирушив до Москви перед захопленням столиці опозиційними силами.

Також зазначається, що Хаменеї контролює значну мережу активів. Згідно з розслідуванням Reuters від 2013 року, їхня загальна вартість – з урахуванням нерухомості та бізнесів – оцінювалася у $95 млрд.

За інформацією джерел, механізм втечі буде задіяно в разі, якщо Хаменеї дійде висновку, що силові структури більше не виконують його наказів.

Нагадаємо, масові протести, що охопили Іран наприкінці 2025 року, у перший день 2026 року переросли у жорсткі та криваві сутички між демонстрантами й силовими структурами.

Згодом президент США Дональд Трамп відреагував на придушення протестів у Ірані. Очільник Сполучених Штатів пообіцяв прийти на допомогу протестувальникам, якщо Тегеран застосовуватиме проти них зброю.

Водночас Алі Хаменеї закликав силові структури до рішучих дій проти демонстрантів, назвавши їх «учасниками заворушень». Заява пролунала на тлі масштабних акцій протесту, спровокованих економічним колапсом та обвалом національної валюти.

Теги: Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іран відреагував на погрози Трампа, а опозиція закликає до продовження протестів
Іран відреагував на погрози Трампа, а опозиція закликає до продовження протестів
3 сiчня, 07:46
Іран знайшов спосіб обходу санкцій для продажу зброї
Іран знайшов спосіб обходу санкцій для продажу зброї
2 сiчня, 22:44
У багатьох містах Ірану тривають антиурядові протести через погіршення економічної ситуації
Трамп пригрозив Ірану на тлі масштабних протестів
2 сiчня, 11:15
Силовики застосували сльозогінний газ та жорсткі методи розгону демонстрантів
Протести в Ірані переросли у криваві сутички: є загиблі
1 сiчня, 23:11
Axios: Ізраїль попереджає США про нову загрозу
Axios: Ізраїль попереджає США про нову загрозу
22 грудня, 2025, 06:17
NBC News: Нетаньягу готує для Трампа план нових ударів по Ірану
NBC News: Нетаньягу готує для Трампа план нових ударів по Ірану
21 грудня, 2025, 02:56
США завдали удару по іранському «тіньовому флоту»: під санкції потрапили десятки суден
США завдали удару по іранському «тіньовому флоту»: під санкції потрапили десятки суден
19 грудня, 2025, 01:59
У низці міст Ірану почали з'являтися листівки із пропозиціями служби в армії Росії
Росія розпочала активну кампанію вербування найманців з Ірану (фото)
15 грудня, 2025, 10:53
США перехопили судно з Китаю до Ірану та вилучили військовий вантаж
США перехопили судно з Китаю до Ірану та вилучили військовий вантаж
13 грудня, 2025, 07:08

Політика

Верховний лідер Ірану розробив план втечі до Москви – The Times
Верховний лідер Ірану розробив план втечі до Москви – The Times
Аналітики пояснили, чому Кремль стримано відреагував на операцію США у Венесуелі
Аналітики пояснили, чому Кремль стримано відреагував на операцію США у Венесуелі
Мадуро повалено. Трамп анонсує нові «венесуели»
Мадуро повалено. Трамп анонсує нові «венесуели»
Вучич заявив, що у Сербії відновить роботу підсанкційний завод «Газпрому»
Вучич заявив, що у Сербії відновить роботу підсанкційний завод «Газпрому»
ЄС нагадав США про суверенітет Венесуели
ЄС нагадав США про суверенітет Венесуели
Північна Корея провела випробування гіперзвукових ракет
Північна Корея провела випробування гіперзвукових ракет

Новини

В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua