Віткофф та Кушнер після переговорів з Путіним зустрінуться з Зеленським – Axios

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Віткофф та Кушнер після переговорів з Путіним зустрінуться з Зеленським – Axios
Спецпосланець Віткофф та зять Трампа Кушнер прибули до РФ
фото: АА

Зеленський оцінив можливість зустрічі з Віткоффом

Спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер після переговорів у РФ зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив репортер Axios Барак Равід, передає «Главком».

«Радники президента Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрічаються з президентом Росії Володимиром Путіним у Кремлі. Очікується, що вони поїдуть з Москви до однієї з європейських країн і зустрінуться з президентом України Зеленським», – йдеться у дописі.

Водночас президент України Володимир Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном оцінив можливість зустрічі з Віткоффом: «Я буду реагувати відповідно до цих результатів. Якщо я відчуватиму, що ми можемо розраховувати на реальний конкретний діалог, не просто слова, ми готові зустрітися і ми дуже раді були би прийняти його в Україні, але я не певен, що вони цими днями готові приїхати, але хто знає. Я хочу почекати до сьогоднішнього вечора».

Нагадаємо, разом зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом до Володимира Путіна приїхав зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Російська служба BBC зауважила, що раніше, коли Стівен Віткофф сам приїздив до Москви, його через це критикували. 

Як повідомлялося, 2 грудня визначено як ключовий день для адміністрації президента США Дональда Трампа у питанні врегулювання війни в Україні.

Теги: переговори перемир'я Стів Віткофф Володимир Зеленський

