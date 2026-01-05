Головна Світ Політика
Вучич заявив, що у Сербії відновить роботу підсанкційний завод «Газпрому»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Вучич заявив, що у Сербії відновить роботу підсанкційний завод «Газпрому»
Президент Сербії зробив заяву про нафтопереробний завод
фото: reuters

Російський «Газпром» володіє 11,3% акцій NIS

Сербський нафтопереробний завод NIS, що належить Росії і знаходиться під санкціями США, відновить роботу 17 або 18 січня після отримання тимчасової ліцензії. Про це повідомляє президент країни Александр Вучич, передає «Главком» з посиланням на Reuters.

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США надало NIS тимчасову ліцензію на діяльність до 23 січня, що дозволить йому відновити виробництво після 36-денної перерви. США дали компанії NIS, яка володіє єдиним нафтопереробним заводом Сербії, час до 24 березня для проведення переговорів про продаж частки російських власників.

«Я очікую, що перші 85 тис. тонн сирої нафти прибудуть до 15 січня і що нафтопереробний завод почне працювати 17 або 18 січня, а виробництво нафтопродуктів розпочнеться 25 або 26 січня», – заявив Вучич.

Російський «Газпром» володіє 11,3% акцій NIS, а його нафтовий підрозділ «Газпром нафта», що перебуває під санкціями, – 44,9%. Сербський уряд володіє 29,9%, а решта акцій належить дрібним акціонерам і співробітникам.

До слова, президент Сербії Александр Вучич заявив, що країна продовжила угоду з Росією про постачання газу на три місяці, до березня 2026 року. Сербія, яка залежить від російського газу, після закінчення влітку трирічної угоди з РФ не змогла укласти новий довгостроковий контракт і замість цього продовжила термін дії попередньої угоди. Вучич раніше висловлював незадоволення цією ситуацією.

