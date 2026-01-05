ЄС нагадав США про суверенітет Венесуели

Каллас підтвердила позицію ЄС про відсутність демократичної легітимності у Ніколаса Мадуро як президента

Європейський Союз заявив про підтримку мирного переходу Венесуели до демократичної системи управління з обов’язковим дотриманням її суверенітету. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, передає «Главком».

Відповідну заяву щодо наслідків втручання США у Венесуелу підтримали 26 країн-членів ЄС.

У документі підкреслюється, що Євросоюз поділяє пріоритетність боротьби з транснаціональною організованою злочинністю та незаконним обігом наркотиків, які становлять серйозну загрозу міжнародній безпеці. Водночас у Брюсселі наголошують, що реагування на ці виклики має здійснюватися через сталу міжнародну співпрацю з повною повагою до норм міжнародного права, а також принципів територіальної цілісності й державного суверенітету.

Каллас також підтвердила позицію ЄС про відсутність демократичної легітимності у Ніколаса Мадуро як президента. Європейський Союз виступає за мирний демократичний перехід у Венесуелі, який має відбуватися під відповідальністю національного керівництва та з дотриманням суверенних прав держави.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

До слова, процес над Ніколасом Мадуро у федеральному суді Мангеттена обіцяє стати однією з найгучніших юридичних подій десятиліття. Як повідомляє юридичний аналітик CNN Елі Хоніг, провідні американські адвокати з кримінальних справ уже змагаються за можливість представляти інтереси захопленого венесуельського лідера.

Зауважимо, що за інформацією The New York Times, безтурботна поведінка Ніколаса Мадуро та його демонстративні танці в ефірі державного телебачення переконали адміністрацію Дональда Трампа перейти до активних дій. У Білому домі розцінили таку реакцію як відверту насмішку над США.