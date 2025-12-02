Трамп: США фінансово більше не причетні до війни в Україні

Трамп про війну в Україні: Ми намагаємося це врегулювати

Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна фінансово більше не причетна до війни в Україні. За його словами, Америка намагається покласти край конфлікту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Білий дім.

«Ми намагаємося це врегулювати. Я врегулював вісім воєн. Це буде дев'ята. І наші люди зараз перебувають у Росії, щоб подивитися, чи зможемо ми це врегулювати. Нелегка ситуація, скажу я вам. Який безлад», – сказав Трамп.

Американський лідер вкотре зауважив, що війни РФ проти України ніколи б не сталося, якби він був президентом.

Нагадаємо, 2 грудня російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. У перемовинах також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і радники диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков.

Як повідомлялося, 2 грудня визначено як ключовий день для адміністрації президента США Дональда Трампа у питанні врегулювання війни в Україні.

До слова, спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер після переговорів у РФ зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив репортер Axios Барак Равід.