Німецька розвідка роками таємно прослуховувала розмови Барака Обами

Розвідка перехоплювала розмови американського політика, коли той був на борту урядового літака Air Force One

Федеральна розвідка Німеччини (BND) протягом багатьох років прослуховувала тодішнього президента США Барака Обаму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Die Zeit.

За даними дослідження, німецька зовнішня розвідка перехоплювала розмови американського політика, коли той був на борту урядового літака Air Force One. Канцелярія припинила стеження за президентським літаком у 2014 році.

Розвідка усвідомлювала гучність операції: США не входили до офіційного профілю завдання, в якому уряд Німеччини визначає, які країни повинен розвідувати BND. Тому стенограми комунікацій Обами зберігалися в спеціальній папці і лише в одному примірнику. Ця папка циркулювала лише в невеликому, ретельно підібраному колі керівників розвідки, серед яких були президент BND, віцепрезиденти та відповідальний керівник відділу. Після прочитання стенограми мали бути знищені. Потім отримані відомості були включені до загальних оцінок позиції США, які також були передані до канцелярії канцлера.

У 2014 році газета Süddeutsche Zeitung повідомила, що тодішня держсекретарка США Гілларі Клінтон була прослуховувана. Тодішній глава канцелярії Пітер Альтмаєр наказав припинити цю практику, не знаючи, що навіть сам президент США став об'єктом стеження з боку BND З того часу розвідка більше не стежить за літаком президента США. Операція проти Обами тривала кілька років. Неясно, коли вона почалася і чи був об'єктом стеження вже його попередник Джордж Буш.

За інформацією газети, розвідка не отримувала дозволу на стеження за Обамою. Сама канцлерка Ангела Меркель, за даними видання, не була в курсі. Вона, ймовірно, не дозволила б таку операцію. Після того, як у жовтні 2013 року журнал Spiegel розкрив, що американське Агентство національної безпеки роками прослуховувала мобільний телефон Меркель, канцлерка висловила знамениту фразу, що стеження між друзями неприпустиме.

До слова, раніше колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів, що під час офіційного візиту прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу у 2017 році в будівлі Міністерства закордонних справ Великої Британії було виявлено пристрій для прослуховування.