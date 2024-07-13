Деякі пенсіонери можуть втратити до 20% виплат: роз'яснення

За певних умов виплати, які отримував пенсіонер, можуть виявитись незаконними

Пенсіонери повинні інформувати Пенсійний фонд про зміни у своєму працевлаштуванні (як працевлаштування, так і звільнення) протягом 10 днів. Про це повідомляє ПФУ.

«Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про працевлаштування (або реєстрацію підприємницької діяльності) призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов'язковому поверненню органам ПФУ», – йдеться в повідомленні відомства.

Згідно з інформацією ПФУ, після звільнення з роботи пенсіонери мають право на додаткові виплати та підвищення, які передбачені лише для непрацюючих громадян. Якщо ж пенсіонер продовжує працювати, але не повідомив про це ПФУ, йому доведеться повернути частину незаконно нарахованої пенсії. Відповідно до закону, необхідно утримувати не більше 20% від кожного пенсійного платежу. Заяву можна подати і в режимі онлайн – через сайт ПФУ або через «Дію» з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки визначив, що індексація пенсій відбуватиметься щороку з 1 березня.

Між тим, у липні підвищаться пенсії для деяких людей. Серед них – українці, яким виповнилося 70, 75 і 80 років.

Як повідомлялося, щоб не втратити пенсію чи частину виплат, кожен громадянин має вчасно надати необхідну інформацію Пенсійному фонду України (ПФУ).

До слова, від 2025 року вихід на пенсію для українців стане складнішим через посилення вимог. Так, 2023 року для виходу на заслужений відпочинок у 60 років громадянам було достатньо накопичити 30 років страхового стажу, але від 2024 року ця вимога посилилася до 31 року. Наступного року це число збільшиться ще на один рік, і щоб вийти на пенсію, доведеться відпрацювати вже 32 роки.