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Трамп може намагатися змусити Україну піти на мир у інтересах Росії

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Трамп може намагатися змусити Україну піти на мир у інтересах Росії
Офіційні особи в Києві витратили місяці на роздуми про те, що перемога Дональда Трампа може означати для їхньої війни з Росією
фото з відкритих джерел

Дональд Трамп може змінити підхід до військової допомоги Україні 

Можливе обрання Дональда Трампа президентом США може призвести до скорочення військової допомоги Україні та підштовхнути Київ до мирної угоди в інтересах Росії. Про це повідомляє  TIME.

Офіційні особи в Києві розглядають потенційні наслідки перемоги Трампа у контексті їхньої стратегії протистояння з Росією. Деякі з них вважають, що підходи до зовнішньої політики Трампа, які базуються на трансакційних відносинах, можуть негативно вплинути на Україну.

«Трамп, скоріш за все, скоротить допомогу Україні та підштовхне Зеленського до ухвалення мирної угоди, що буде сильно перекошена на користь Росії. Як і попередні президенти США, на початку свого терміну Трамп також може прагнути перезавантаження відносин із Володимиром Путіним. Однак із часом він побачить, що Путіну не можна довіряти», – припустив урядовець.

Українські чиновники, умовно виступаючи, попереджають про можливу складність перших місяців після обрання Трампа, які можуть включати зменшення підтримки та тиск на український уряд укласти мирну угоду, що вигідна Росії.

«Вони можуть пояснити (Трампу. - ред.), чому це вигідно багатьом людям в Америці, особливо в «червоних» штатах (штати, в яких на виборах підтримують кандидатів-республіканців. - ред.). Це створює робочі місця. Це підтримує економіку», – зазначив виданню український чиновник.

За даними видання, в українському уряді також розглядають можливості використання союзників у Європі та впливових гравців у американському військово–промисловому комплексі для впливу на Трампа та його адміністрацію на користь українських інтересів.
 
 Нагадаємо, очільник України Володимир Зеленський та кандидат у президенти США Дональд Трамп домовилися про зустріч. Зокрема, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю пообіцяв принести мир і покласти край війні. 

Як повідомлялося, Зеленський провів телефонну розмову з Трампом. За словами Зеленського, він домовився із Трампом обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим.

Зазначимо, що колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп офіційно погодився балотуватися у президенти США від Республіканської партії.

До слова, у фінальній промові на з'їзді Республіканської партії Трамп торкнувся питання війни в Україні. Зокрема, він заявив, що світ на порозі Третьої світової війни. Трамп пообіцяв змінити ситуацію, з якою, начебто, не може впоратися адміністрація Байдена. Трамп заявив, що при ньому не було жодних воєн, за винятком ІДІЛу.

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Теги: президент Володимир Зеленський чиновник партії Дональд Трамп

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