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Обговорили Саміт миру: Зеленський зустрівся з держсекретарем Ватикану

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Обговорили Саміт миру: Зеленський зустрівся з держсекретарем Ватикану
Зеленський відзначив особистий внесок кардинала у зміцнення співпраці між Україною та Ватиканом
фото: Офіс президента

Президент України та держсекретар Ватикану окремо приділили увагу рішенням першого Саміту миру у Швейцарії та ролі Святого Престолу у встановленні справедливого й сталого миру для України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем Ватикану кардиналом Пʼєтро Пароліном. Про це повідомляє Офіс президента.

Президент подякував кардиналу за візит, під час якого Державний секретар відвідав українські міста. 

«Це сильний сигнал з боку Ватикану, дякую за таку підтримку. І вдячні за вашу участь у Саміті у Швейцарії. Це перший крок на шляху до миру, усі кроки є цінними. Важливо, що ви також це підтримуєте. Ми всі розуміємо, що маємо закінчити цей шлях якнайшвидше, щоб не втрачати людських життів», – наголосив Глава держави.

Президент України та держсекретар Ватикану окремо приділили увагу рішенням першого Саміту миру у Швейцарії та ролі Святого Престолу у встановленні справедливого й сталого миру для України.

Співрозмовники також обговорили результати зустрічі Володимира Зеленського з Папою Франциском цьогоріч у червні на полях саміту G7 в Італії.

Нагадаємо, що ватиканський державний секретар П'єтро Паролін прибув до України з офіційним візитом 19 липня. Про це повідомило Vatican News. Головною метою візиту є надання Всеукраїнському санктуарію Пречистої Діви Марії в Бердичеві статусу малої базиліки, що підкреслює особливу увагу Папи Римського Франциска до України.  

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Теги: Володимир Зеленський Ватикан Україна саміт

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