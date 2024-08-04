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Тайвань готує своїх громадян до вторгнення Китаю – WP

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Тайвань готує своїх громадян до вторгнення Китаю – WP
Тайвань намагається покращити свою обороноздатність
фото з відкритих джерел

Військових експертів турбує повільний прогрес Тайваню у посиленні підготовки військ

Влада Тайваню готує своїх громадян до вторгнення Китаю та намагається покращити свою обороноздатність. Про це пише The Washington Post.

Загроза Пекіна посилилася після того, як Сі Цзіньпін заявив про неминучість возз'єднання Китаю з Тайванем. Він підкреслив свою готовність використати силу для досягнення цієї мети, відправивши дедалі більшу кількість військових літаків та військових кораблів для перевірки оборони острова.

Тайвань намагається покращити свою обороноздатність. Зокрема, продовжує обов'язкову військову службу та модернізує поточну підготовку резервістів у рамках ширшого зсуву в оборонній стратегії. 

Водночас, як пише видання, молоді тайванці не відгукуються на заклик. Також нещодавно міністр оборони Веллінгтон Ку визнав, що нестача обладнання та інструкторів уповільнила спроби професіоналізувати підготовку резервістів.

Як повідомляється, Тайвань хоче створити професійні резервні сили для підтримки 155 тис. солдатів. Усі тайванські чоловіки, які народилися у 2005 році чи пізніше, тепер зобов'язані записатися на рік служби, тоді як близько 2 млн колишніх солдатів мають проходити перепідготовку кожні два роки.

Чиновники визнали, що відстають від графіка із планами щодо навчання резервістів та призовників щодо того, як доповнювати війська на передовій у разі війни. Лише 6% відповідних призовників (6936 осіб) взяли участь у нещодавно впровадженій 12-місячній програмі цього року. Більшість відклали військову службу, щоб спочатку вступити до університету, а це означає, що багато чоловіків 2005 року народження не буде навчено до 2027 року.

Передбачалося, що обрана група призовників навчиться використовувати безпілотники, протитанкові ракети Kestrel та ракети класу «земля-повітря» Stinger, але цього року не було достатньої кількості курсантів, щоб розпочати навчання.

Повільний прогрес Тайваню у посиленні підготовки військ турбує військових експертів як у Вашингтоні, так і в Тайбеї, які закликають владу діяти швидше, щоб стримати Сі Цзіньпіна та запобігти війні.

Також WP зазначає, що в армії Китаю, налічується 2 млн військовослужбовців, а також щорічно набирається близько 400 тис. призовників. Крім того, оборонний бюджет країни у 230 млрд доларів у 13 разів перевищує бюджет Тайваню у 2023 році.

Нагадаємо, Тайвань відокремився від Китаю після громадянської війни між національним урядом партії «Гоміньдан», яку очолює Чан Кайші, і військами Комуністичної партії під керівництвом Мао Цзедуна. Чан Кайші, який програв, разом з 1,5 млн прихильників у 1949 році втік на Тайвань, після чого оголосив про незалежність острова. Ділові та неформальні контакти між острівною державою та КНР відновилися лише через 40 років — наприкінці 1980-х. З початку 1990-х років сторони почали контактувати через неурядові організації. Проте Пекін досі вважає Тайвань своєю територією і наполягає на «принципі одного Китаю». 

Як повідомлялося, наприкінці червня Збройні сили Тайваню зафіксували поблизу острова активність 35 повітряних суден і семи кораблів Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).

До слова, голова КНР Сі Цзіньпін заявив голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн, що США провокували Китай здійснити напад на Тайвань.

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Теги: Китай напад Тайвань Сі Цзіньпін

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