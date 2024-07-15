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Несподівана допомога. Нардеп побачив, як суперечки Трампа і НАТО грають на руку Україні

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Несподівана допомога. Нардеп побачив, як суперечки Трампа і НАТО грають на руку Україні
Нардеп: Вимога Трампа щодо норми трат на НАТО у розмірі 2% від ВВП, виконання якої він вимагав від інших країн, є абсолютно справедливою
фото: Sean Gallup

Чернєв: «Уже лунають пропозиції збільшити видатки членів НАТО до 3% від ВВП або навіть більше»

Заяви Дональда Трампа щодо недостатніх видатків деяких країн-членів НАТО – стимулювали їх підвищення. Чим більше грошей виділятиметься на переозброєння Альянсу, тим більше допомоги надходитиме Україні. Таку заяву в інтерв'ю «Главкому» зробив один із учасників української делегації на саміті НАТО, що представляв Верховну Раду, – голова Постійної делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

На думку нардепа, вимога Трампа щодо норми трат на НАТО у розмірі 2% від ВВП, виконання якої він вимагав від інших країн, є абсолютно справедливою. Вже зараз 23 країни Альянсу з 32 підтягнули свої видатки до цього рівня, і цей процес триває.

«Вже навіть лунають пропозиції збільшити ці видатки до 3% від ВВП або навіть більше. І це, чесно кажучи, грає абсолютно на нашу користь. Чим більше будуть виділятися гроші на озброєння та переозброєння Альянсу, тим більше допомоги може йти нам», – пояснив політик. Чєрнєв наголосив, що наразі проблема саме у нестачі виробництва, і Трамп може зіграти роль в активізації процесу.

Нагадаємо, що 11 липня у Вашингтоні завершився триденний ювілейний саміт НАТО, приурочений до 75-ї річниці його створення.

До слова, Україна, ймовірно, отримає запрошення до НАТО на наступній зустрічі країн-членів Альянсу в Гаазі у червні 2025 року, заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Нагадаємо, експрезидент США та кандидат на майбутніх виборах очільника держави Дональд Трамп пообіцяв «спробувати» допомогти Україні у війні проти Росії. Однак Трамп наголосив, що Європа теж «повинна виконувати свою роботу». Також міністерство закордонних справ Польщі вважає, що Дональд Трамп у разі потенційної перемоги на президентських виборах у США не залишить Україну без військової підтримки.

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Теги: саміт Європа Дональд Трамп гроші Україна президент озброєння Єгор Чернєв запрошення НАТО

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