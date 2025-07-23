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«Наляканий до смерті». Гравець «Челсі» – про присутність Трампа на нагородженні на клубному чемпіонаті світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Наляканий до смерті». Гравець «Челсі» – про присутність Трампа на нагородженні на клубному чемпіонаті світу
Трамп під час церемонії нагородження кілька секунд стояв у першому ряду разом із футболістами «Челсі»
фото: Reuters

Трамп налякав Кукурелью

Захисник «Челсі» Марк Кукурелья розповів, що злякався через присутність президента США Дональда Трампа на подіумі під час нагородження команди після перемоги на клубному чемпіонаті світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Х журналіста Жерара Ромеро.

Трамп під час церемонії нагородження кілька секунд стояв у першому ряду разом із футболістами «Челсі». Пізніше очільник Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно відвів президента США у бік.

«Нам сказали, що за правилами Дональд Трамп має вручити нам трофей і ми не могли його підняти, доки він не піде. Звичайно, ми всі стояли і чекали, коли він піде, але він не хотів іти. Більше того, він подивився на нас і сказав: «Піднімайте його, я залишусь тут» і таке інше. І я подумав: ну хто йому що скаже… Я був наляканий до смерті!», – заявив Кукурелья.

Нагадаємо, «Челсі» впевнено здобув перемогу над ПСЖ у фіналі клубного чемпіонату світу-2025.

Лондонці розгромили суперника з рахунком 3:0, два голи забив Коул Палмер, ще один додав Жоао Педро у першому таймі.

«Челсі» (Англія) – ПСЖ (Франція) 3:0

Голи: Палмер, (22, 30), Педру (43).

Нагадаємо, у понеділок, 21 липня, УЄФА провело жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, у якому були визначені потенційні суперники для київського «Динамо» залежно від результату матчу проти мальтійського клубу «Хамрун Спартанс».

У разі успіху в протистоянні з «Хамрун Спартанс» динамівці зустрінуться в наступному раунді з переможцем пари «Пафос» (Кіпр) / «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль).

Перші матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 5-6 серпня, матчі-відповіді – на 12 серпня.

Теги: Дональд Трамп ФК Челсі НОВИНИ ФУТБОЛУ

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