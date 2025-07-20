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Роман Шрайк Журналіст

Пів року з Трампом. Сухий підсумок для України

glavcom.ua
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Півроку з моменту інавгурації Дональда Трампа

За шостий місяць президентства нас спочатку вибісили черговим припиненням поставок зброї, а потім порадували новою схемою поставок і загрозою санкцій.

Проте, проміжні підсумки виглядають так:

Ноль нових пакетів допомоги США Україні. Урізано стару гуманітарну допомогу. Військова припинялася тричі. Вибуховики для протишахедних ракет, вироблені для України, забрали і відправили на Близький Схід.

У липні було оголошено нову схему поставок зброї. Європейські країни можуть купити у США зброю і або передати її Україні, або передати свою, а потім замінити її замовленою.

На цей момент є впевненість, що за цією схемою ми отримаємо 2 системи Петріот від Німеччини, і ймовірність, що отримаємо ще 3 від інших країн. Поставки чогось іншого поки що в тумані.

Ноль нових пакетів санкцій проти Росії. Послаблено контроль дотримання старих. Мито в 10%, яке Трамп ввалив майже всім країнам світу, Росії не дісталося.

Санкційний проект Грема-Блюменталя майже чотири місяці провалявся в Сенаті, а в липні його заморозили - Трамп вирішив, що може запровадити аналогічні санкції і без нового закону.

США, незважаючи на вмовляння, не приєдналися до зниження стелі на російську нафту, ухваленого ЄС і Британією.

Головна інтрига наступних півтора місяця - що робитиме Трамп, якщо Путін наплює на його новий дедлайн.

Поки що відчуття доленосності чергового дедлайну в мене немає. Але подивимося.

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Джерело
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Теги: санкції путін Дональд Трамп

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Роман Шрайк

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