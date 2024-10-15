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Торкнеться українців: ЗМІ розкрили деталі плану ЄС для протидії нелегальній міграції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Торкнеться українців: ЗМІ розкрили деталі плану ЄС для протидії нелегальній міграції
ЄС запровадить правила, що регулюють довгострокове перебування біженців з України
фото: Уніан

Очільниця Єврокомісії анонсувала «інноваційні способи протидії нелегальній міграції»

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед самітом Євросоюзу виклала план з десяти пунктів для протидії нелегальній міграції. Про це повідомляє Rmf Fm з посиланням на текст листа.

Фон дер Ляєн анонсувала «інноваційні способи протидії нелегальній міграції» у листі до глав держав і урядів країн ЄС за два дні до саміту.

Так, президентка Єврокомісії заявила, що слід розглянути можливість організації центрів для мігрантів, які не мають права на притулок, за межами Євросоюзу. Це перший випадок, коли Єврокомісія привітала пропозицію, яку підтримала, зокрема, Польща. Італія вже організовує такі центри в Албанії.

Урсула фон дер Ляєн також оголосила про нові правила, які зроблять більш ефективним повернення мігрантів, які не мають права на притулок, до країн походження. Вона також вказала, що одним із перших завдань комісара з питань внутрішніх справ та міграції є розв'язання проблеми гібридних атак з боку Росії та Білорусі. Це включає, наприклад, угоди з авіакомпаніями, які літають до Мінська, і більш сувору візову політику.

Новий міграційний план також торкнеться біженців з України, зокрема, правила регулюватимуть їх довгострокове перебування. Наразі не відомо, що саме зміниться.

Як повідомлялося, на сьогодні лише 756 біженців з України користуються безкоштовним екстреним житлом у Чехії, тоді як у середині липня таких було понад 12 тис. З вересня діють нові умови, коли цим видом гуманітарного житла можуть користуватися лише особи, яким не було надано тимчасового захисту понад 90 днів.

Нагадаємо, Німеччина має намір зменшити фінансову підтримку українських біженців. Це рішення пов'язане з тим, що інтеграція українців на ринок праці відбувається повільніше, ніж очікувала місцева влада.

До слова, Польща посилює заходи щодо депортації іноземців, які порушили закон, включаючи українців. Прикордонна служба країни оголосила про нову політику, згідно з якою іноземців, засуджених за певні правопорушення, буде депортовано до країн походження після відбуття покарання.

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Теги: біженці українці Урсула фон дер Ляєн Єврокомісія мігранти

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