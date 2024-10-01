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Підвищення максимальних цін на електроенергію: Нацкомісія ухвалила рішення

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Підвищення максимальних цін на електроенергію: Нацкомісія ухвалила рішення
Рішення НКРЕКП покликане збалансувати енергосистему та забезпечити стабільне електропостачання всіх категорій споживачів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Постанова щодо підвищення цін має набрати чинності 31 жовтня 2024 року

1 жовтня Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила постанову НКРЕКП «Про граничні ціни на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку». Підвищення тарифів стосуються підприємств. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

«Вказане рішення НКРЕКП покликане збалансувати енергосистему та забезпечити стабільне електропостачання всіх категорій споживачів. Воно жодним чином не вплине на фіксований рівень цін на електроенергію для населення», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постанова має набрати чинності 31 жовтня 2024 року.

НКРЕКП пропонує встановити такі граничні ціни на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку:

  • з 00:00 до 07:00 – 5 600,00 грн/МВт·год;
  • з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900,00 грн/МВт·год;
  • з 17:00 до 23:00 – 9 000,00 грн/МВт·год;
  • мінімальна гранична ціна – 10,00 грн/МВт·год;

На балансуючому ринку максимальні граничні ціни:

  • з 00:00 до 07:00 – 6 600,00 грн/МВт·год;
  • з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 8 250,00 грн/МВт·год;
  • з 17:00 до 23:00 – 10 000,00 грн/МВт·год;
  • мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт·год

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року єдиний тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн/кВт*год. Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Кабінету міністрів України.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів запустив експериментальний проєкт єдиної платформи житлово-комунальних послуг.

До слова, президент Асоціації «Укрводоканалекологія», заступник генерального директора «Київводоканалу» зі стратегічної політики Дмитро Новицький заявив, що в Україні потрібно підняти тарифи на воду, адже водоканали перебувають на межі виживання.

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Теги: електроенергія Україна українці тарифи комуналка ціни енергетика НКРЕКП

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