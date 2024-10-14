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Гравець збірної України отримав моторошну травму під час матчу з Чехією

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Гравець збірної України отримав моторошну травму під час матчу з Чехією
Травма гравця збірної України
Фото: Суспільне Спорт

14 жовтня проходить матч 4-го туру Дивізіону В Ліги націй 2024/25 між збірними України та Чехії

Хавбек збірної України Олексій Гуцуляк зазнав важкої травми під час епізоду в матчі, коли в першому таймі гол забили чехи. 

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Гуцуляк травмувався у матчі з чехами
Фото: Трансляція MEGOGO

Вінгера Полісся не повезли до лікарні одразу після інциденту. Біля 20 хвилин його оглядали на міському стадіоні Вроцлава лікарі збірної України та місцевої швидкої допомоги. Олексій знаходиться у свідомості. Наразі вирішується, чи варто везти гравця на поглиблене обстеження.

Нагадаємро, українці програли перший тайм у матчі зі збірної Чехії в рамках проведення Ліги Націй УЄФА.

На 18-й хвилині чехи вийшли вперед. Гол оформив Лукаш Черв.

За секунду до забитого м'яча гравець синьо-жовтих Олексій Гуцуляк зіткнувся з Томашем Соучеком. 

Нагадаємо, 11 жовтня 2024 року збірна України здобула важливу перемогу над Грузією в рамках Ліги націй з рахунком 1:0. Матч відбувся у Познані, Польща. Інформацію про матч, турнірне становище збірної та реакцію фанів зібрав для вас «Главком».

Теги: Олексій Гуцуляк українці Збірна України спорт

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