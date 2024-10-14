Гравець збірної України отримав моторошну травму під час матчу з Чехією
14 жовтня проходить матч 4-го туру Дивізіону В Ліги націй 2024/25 між збірними України та Чехії
Хавбек збірної України Олексій Гуцуляк зазнав важкої травми під час епізоду в матчі, коли в першому таймі гол забили чехи.
Вінгера Полісся не повезли до лікарні одразу після інциденту. Біля 20 хвилин його оглядали на міському стадіоні Вроцлава лікарі збірної України та місцевої швидкої допомоги. Олексій знаходиться у свідомості. Наразі вирішується, чи варто везти гравця на поглиблене обстеження.
Нагадаємро, українці програли перший тайм у матчі зі збірної Чехії в рамках проведення Ліги Націй УЄФА.
На 18-й хвилині чехи вийшли вперед. Гол оформив Лукаш Черв.
За секунду до забитого м'яча гравець синьо-жовтих Олексій Гуцуляк зіткнувся з Томашем Соучеком.
Нагадаємо, 11 жовтня 2024 року збірна України здобула важливу перемогу над Грузією в рамках Ліги націй з рахунком 1:0. Матч відбувся у Познані, Польща. Інформацію про матч, турнірне становище збірної та реакцію фанів зібрав для вас «Главком».
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