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Польща зачиняє двері для деяких іноземців: кого з українців можуть депортувати

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Польща зачиняє двері для деяких іноземців: кого з українців можуть депортувати
Поляки вирішили питання депортації українців
фото: uapl.info

У Польщі визначили категорію українців, яких без жодних умов депортуватимуть

Польща посилює заходи щодо депортації іноземців, які порушили закон, включаючи українців. Прикордонна служба країни оголосила про нову політику, згідно з якою іноземців, засуджених за певні правопорушення, буде депортовано до країн походження після відбуття покарання. Про це пише місцеве видання inPoland.

Йдеться про те, що іноземців, які, до прикладу, організували незаконний перетин кордону або ж керували транспортним засобом у стані сп’яніння, саджатимуть на літак до країни походження або відправлятимуть до центру для іноземців під охороною для подальшої депортації. «Таким особам заборонятимуть в’їзд до країн Шенгену», – пише видання.

Як повідомили прикордонники, у багатьох іноземців, засуджених за ці злочини, закінчується термін відбування покарання. Швидкій депортації іноземців сприяє співпраця Прикордонної служби з виправними установами. Співробітники тюрем передають інформацію прикордонникам про кожного іноземця, який закінчує відбувати покарання. І хоча така практика існує давно, зараз прикордонники активніше взялися за іноземних порушників.

Депортуватимуть осіб з іноземним громадянством, які становлять загрозу державній безпеці, засуджених за діяльність у злочинному угрупованні та тих іноземців, які неодноразово порушували закон. Таким людям буде заборонено повторний в’їзд до Шенгенської зони на термін до 10 років.

До слова, минулого року понад 17 тис. іноземців вчинили злочини в Польщі. Це майже на 2,5 тис. більше порівняно з 2022 роком. 

Нагадаємо, Польща фіксує зміни на ринку праці. Українці досі домінують на польському ринку праці. Однак їх місце все частіше займають вихідці з інших країн. Зазначається, що за останні роки найбільше зростання зайнятості зафіксовано серед колумбійців, непальців та аргентинців. Працівники з Азії та Південної Америки заповнюють прогалини в таких секторах Польщі, як промислове виробництво, сільське господарство та будівництво, якими раніше займалися переважно українці.

Теги: Польща закон українці депортація біженці

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