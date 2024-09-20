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Українців очікує зростання цін на будматеріали: названо причину

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Українців очікує зростання цін на будматеріали: названо причину
«Укрзалізниця» може зіткнутися з тим, що окрім пасажирських перевезень або військових вантажів їй буде нічого перевозити
фото: uz.gov.ua

Через підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» зросте вартість будматеріалів – заява глави асоціації виробників будматеріалів

Через підвищення вантажних тарифів, яке ініціює «Укрзалізниця», зросте вартість будівельних матеріалів, які необхідні для відновлення країни. Про це заявив президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій на пресконференції, присвяченій тарифній політиці «Укрзалізниці».

«Ми часто чуємо запити від журналістів і людей, чи будуть будівельні матеріали під час відбудови зі знижкою, чи підтримає галузь українців. Я хочу сказати: після таких «дружніх» кроків, які робить «Укрзалізниця», ніяких знижок не можна очікувати. Тому що навіть бетонні системи та інші вироби, їх виробництво стартує з кар’єру. Ми зараз вже дійшли до того, що коли наші виробники роблять оборонні споруди, то часто-густо приймається рішення доставки необхідних матеріалів автомобільним транспортом. Тому що ніхто не знає, чи вчасно подасть «Укрзалізниця» на це замовлення вагони, і що буде з тарифами», – пояснив Салій.

Він також підкреслив, що будівельна галузь вже працює зі збитками. І якщо ця ситуація продовжиться, то «Укрзалізниця» може зіткнутися з тим, що окрім пасажирських перевезень або військових вантажів їй буде нічого перевозити.

«Ми вважаємо, що керівництво «Укрзалізниці» має повернутися до практики публічного спілкування з лідерами галузі. Ми знаємо, як живе наша галузь, на що вона здатна, і які тарифи може запропонувати. Керівництво «Укрзалізниці» повинне мати державницький підхід і берегти споживача. Тому що немає споживача – немає їхніх високих зарплат. Тому досить прикриватися війною: керівництво «Укрзалізниці» не на фронті. Воно у безпечніших місцях, і може збирати нас для консультацій», – наголосив Салій.

Він також наголосив, що заяви керівництва «Укрзалізниці» про те, що у результаті підвищення тарифи майже не зміняться, не є правдою, і по ланцюжку вартість товарів зросте суттєво.

«Тому на даний момент ми вважаємо, що якщо керівництво держави є патріотично налаштованим до народу, хоче зберегти державу та рештки економіки, то тарифна політика має змінитися. Багато підприємств на захоплених територіях, багато підприємств отримали ракетні і артилерійські удари, втратили сировинну базу та мають дуже ускладнене постачання через близькість до лінії бойового зіткнення. Я розумію, що працівникам «Укрзалізниці» хочеться отримати гарні зарплатні. Але не можна влазити у кишені не лише нам, виробникам, але й пересічному українцю. Тому що ми не можемо працювати в абсолютний збиток», – підкреслив Салій.

Він наголосив: генерація грошей та товарів, від перевезень яких Укрзалізниця може отримати гроші, скорочується. І якщо добувачі корисних копалин, основна частка яких піде на відбудову України, будуть терпіти банкрутство та закривати свої заводи, на наш ринок прийдуть з високими цінами виробники з інших країн.

«Тому, якщо державне керівництво, новий керівник міністерства зверне увагу на дії своїх підлеглих або дотичних до керування структур, то можуть надати гарні поступки виробникам», – резюмував Салій.

Нагадаємо, керівник «Укрзалізниці» Євген Лященко заявив, що компанія очікує збиток у кінці року, і ініціював перегляд тарифів на вантажні перевезення. Водночас, перше півріччя компанія закінчила з прибутком у майже 3 млрд грн.

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Теги: тарифи гроші Укрзалізниця ринок політика перевезення Україна українці

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