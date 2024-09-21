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Польща організувала вечірні школи для українських дітей

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Польща організувала вечірні школи для українських дітей
Польша продовжує залучати українських дітей до навчання
фото із відкритих джерел

Вечірні заняття для українських дітей будуть організовані у чотирьох великих містах Польщі

У чотирьох містах Польщі відкривають вечірні школи для українських учнів 8-11 класів. Окрім вивчення основних предметів діти зможуть брати участь у профорієнтаційних та соціальних заходах. Про це пише yavp.pl.

Що вивчатимуть на вечірніх заняттях

Фонд «Незламна Україна» за сприяння міжнародної гуманітарної організації CARE Poland у 2024/25 навчальному році організує безкоштовні освітні простори з вечірніми заняттями для учнів 8-11 класів. Діти вивчатимуть за шкільною програмою математику, історію, українську, польську, англійську мови. Старт занять відбудеться у вересні.

Для учнів 8 класу заняття з математики передбачають підготовку до польського іспиту 8-класника, а 9 та 10 класи навчатимуться за загальною програмою для надолуження знань. Учнів 11 класу готуватимуть до українського незалежного оцінювання.

Заняття з англійської, української та польської мов будуть проводитись у групах за рівнем знань. Історію вивчатимуть в ігровій формі.

Діти також відвідуватимуть музеї, кіно, зможуть звернутися до психолога, навчатися у просторах із настільними іграми. Двічі на місяць учні відвідуватимуть польські компанії та установи, щоби поспілкуватися зі спеціалістами різних сфер.

Де будуть проходити заняття та як записатися

Вечірні заняття для українських дітей будуть організовані у чотирьох великих містах Польщі. Двічі на тиждень діти у вечірній час зможуть відвідувати заняття з усіх чи окремих предметів.

Попередні адреси занять:

  • Познань: os. Jagiellońskie 128, 61-223
  • Гданськ: вул. Рогалинська 17, 80-809
  • Лодзь: Plac Wolności 12, 91-415
  • Варшава: Аль. Jerozolimskie 179

Нагадаємо, українські біженці у Польщі повинні дотримуватися нового правила – шкільного обов'язку для дітей відповідного віку. До батьків, чиї діти не ходитимуть до школи, передбачені санкції. Міністерство народної освіти Польщі дало роз'яснення, які суми штрафів загрожують українцям за порушення вимог.

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Теги: школа учні Польща правила біженці українці навчання

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