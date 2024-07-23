Гарріс випереджає Трампа в новому опитуванні

Гарріс випередила Трампа в загальнонаціональному опитуванні з результатом 44% проти 42%

Опитування відбулось після національного з'їзду Республіканської партії США та заяви Байдена про вихід з президентських перегонів

Віцепрезидентка США Камала Гарріс випередила республіканця Дональда Трампа на два відсоткові пункти в загальнонаціональному опитуванні після рішення Джо Байдена завершити свою передвиборчу кампанію. Про це стало відомо з опитування Reuters/Ipsos.

Гарріс випередила Трампа в загальнонаціональному опитуванні з результатом 44% проти 42%, водночас різниця перебуває в межах статистичної похибки у 3 відсоткові пункти.

У попередньому опитуванні Reuters/Ipsos 15-16 липня Гарріс і Трамп набирали по 44% підтримки, а на початку місяця республіканець випереджав віцепрезидентку США на один відсотковий пункт.

Крім того, в останньому опитуванні 56% зареєстрованих виборців США заявили, що 59-річна Гарріс «має гострий розум і здатна давати раду викликам». Про 78-річного Трампа таке сказали лише 49%, а про 81-річного Байдена – лише 22%.

Опитування відбулось 22-23 липня – після національного з'їзду Республіканської партії США, на якому Трампа офіційно висунули кандидатом у президенти, та після оголошення Байдена про те, що він виходить з перегонів і підтримує кандидатуру Гарріс.

Як наголошує Reuters, загальнонаціональні опитування вказують на важливі сигнали про підтримку американцями політиків, але доля президентських виборів у США зазвичай вирішується в кількох ключових штатів

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс набирає достатньо голосів делегатів для формального затвердження кандидатом у президенти від Демократичної партії країни.

Водночас, віцепрезидентка США Камала Гарріс, яку президент Джо Байден запропонував як кандидата на виборах глави держави замість себе, назвала передвиборну ситуацію, що склалася, «американськими гірками».

«Протягом наступних 106 днів ми донесемо нашу справу до американського народу і ми переможемо. Це були американські гірки, і ми всі переповнені змішаними почуттями з цього приводу – я просто маю сказати, що люблю Джо Байдена», – сказала вона передвиборному штабу в Делавері.

До слова, віцепрезидентка США Камала Гарріс вперше виступила на публічному заході після того, як президент Джо Байден вирішив покинути президентські перегони. За цей час вона встановила рекорд зі збору коштів на президентську кампанію, зібравши понад $80 млн всього за добу після оголошення Байдена про вихід і його підтримку Гарріс як кандидата від Демократичної партії.

Раніше стало відомо, що американці за кілька годин пожертвували $46,7 млн ​​для передвиборчої кампанії віцепрезидентки США Камали Гарріс, випливає з даних порталу для збору коштів ActBlue. Це найбільший збір за день на платформі 2024 року.