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Вибори у США: Гарріс збільшила перевагу над Трампом в опитуванні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Вибори у США: Гарріс збільшила перевагу над Трампом в опитуванні
Гарріс підтримують 43% зареєстрованих виборців, а Трампа – 42%
колаж: glavcom.ua

Віцепрезидентка США отримала мінімальну перевагу над Трампом

Камала Гарріс, яка незабаром має стати кандидаткою в президенти США від Демократичної партії випередила республіканця Дональда Трампа на 1% за рівнем підтримки серед виборців. Про це свідчать результати нового опитування, проведеного Reuters/Ipsos.

Триденне опитування, завершене 28 липня, показало, що Гарріс підтримують 43% зареєстрованих виборців, а Трампа – 42% (імовірна похибка сягає 3,5%). Опитування Reuters/Ipsos минулого тижня також показувало зростання рейтингу Гарріс.

59-річна Камала Гарріс зміцнила свою позицію як кандидатки від Демократичної партії за останні 10 днів – після того, як 81-річний Джо Байден вибув із перегонів. Відтоді Гарріс отримала сплеск пожертвувань і підтримки.

Опитування показало, що зареєстровані виборці віддають перевагу підходу Трампа до економіки, імміграції та боротьби зі злочинністю, натомість у Гарріс виборці вважають кращим план щодо охорони здоров’я.

У попередньому опитуванні Дональд Трамп випереджав Камалу Гарріс. 49% респондентів були готові підтримати Трампа у разі протистояння на виборах з Гарріс. За віцепрезидентку США мають намір віддати голоси 46% опитаних.

Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп виявив готовність до передвиборчих дебатів із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Колишній очільник Білого дому також назвав свого опонента легким суперником.

Як повідомлялося, на кампанію Камали Гарріс, яка має бути номінованою кандидаткою в президенти США від Демократичної партії, за менш як тиждень надійшли понад $200 млн пожертв.

До слова, у четвер Камала Гарріс зробила перші кроки у соціальних мережах для своєї кампанії на пост президента, створивши офіційний акаунт у TikTok.

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Теги: Дональд Трамп Камала Гарріс США вибори у США

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