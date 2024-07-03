Американці хочуть бачити президентом жінку? Результати опитування

Тільки Мішель Обама перевершує Трампа як альтернативу Байдену на виборах у 2024 році

Половина американських виборців готова бачити Мішель Обаму президентом США





Близько 50% американських виборців проголосували за колишню першу леді США Мішель Обаму, якби вона була кандидатом від Демократичної партії на президентських виборах 2024 року. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Ipsos.

Згідно з дослідженням, якби за президентське крісло боролися Мішель Обама та колишній президент Дональд Трамп, то 50% респондентів готові були б підтримати колишню першу леді, а за колишнього американського лідера республіканця Трампа віддали б свій голос лише 39% американців. При цьому якби обирати між Трампом і нинішнім лідером Джо Байденом, то американці розподілили б свої голоси порівну: 40% за Трампа і 40% за Байдена.

Опитування проводилося 1-2 липня серед 1070 американців

Раніше у березні телекомпанія NBC з посиланням на офіс Мішель Обами заявила, що колишня перша леді США не висуватиме свою кандидатуру на президентських виборах у 2024 році. Телекомпанія CNN інформувала раніше, що дедалі більше чинних і колишніх чиновників, які представляють Демократичну партію США, виступають за те, щоб президент США Джо Байден вийшов з передвиборчих перегонів.

Зокрема депутат Палати представників від Демократичної партії Ллойд Доггетт став першим в партії, хто публічно закликав президента Джо Байдена відмовитися від балотування на другий строк. Натоімть демократи можуть достроково висунути кандидатуру Джо Байдена на президентські вибори у США, щоб припинити внутрішньопартійні розмови про його заміну після невдалого виступу на дебатах з Дональдом Трампом.

Та й сам президент США Джо Байден визнав, що його виступ під час президентських дебатів із Дональдом Трампом минулого четверга був не найкращим, пояснивши це зміною часових поясів після закордонних поїздок, і навіть зізнався, що ледь не заснув під час дебатів.

Нагадаємо, дві третини глядачів, які спостерігали за теледебатами президента США Джо Байдена та його попередника Дональда Трампа, віддали перемогу за підсумками виступу республіканцю. Це випливає з експрес-опитування телеканалу CNN.Трамп набрав 67% голосів у свій актив, зазначили представники ЗМІ. При цьому показник чинного американського лідера зупинився на позначці лише 33%.