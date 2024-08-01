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Обмін ув'язненими між РФ та Заходом: Туреччина розкрила деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Обмін ув'язненими між РФ та Заходом: Туреччина розкрила деталі
У рамках операції обміну в Анкарі до Туреччини сімома літаками було доставлено 26 осіб
фото: скріншот

Обміняно загалом 26 осіб, які перебували у в'язницях семи різних країн

Туреччина допомогла організувати один з наймасштабніших обмінів ув'язненими між Росією, Німеччиною та Сполученими Штатами Америки. Про це повідомляє TRT Haber.

Зазначається, що обмін було проведено в Анкарі. Обміняно загалом 26 осіб, які перебували у в'язницях семи різних країн – США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.

Ув'язнені були доставлені до Туреччини сімома літаками: два з США і по одному з Німеччини, Польщі, Норвегії, Словенії та Росії.

Відомо, що в рамках операції 10 заручників, у тому числі двоє дітей, були передані Росії, 13 заручників – Німеччині та три заручники – США.

Турецька розвідка розповіла, що було проведено перемовини між громадянами США, Німеччини, Польщі, Норвегії, Словенії, Росії та Білорусі, а також громадянами західних країн, ув'язненими в Білорусі та Росії. Від початку і до кінця переговорів Массачусетський технологічний інститут успішно здійснював посередницьку діяльність.

Серед тих, кого було обміняно - ув'язнені в РФ репортер The Wall Street Journal Еван Гершкович і морський піхотинець США Пол Вілан, ув'язнений в Білорусі громадянин Німеччини, найманець Ріко Крігер, ув'язнений в Білорусі, російський дисидент Ілля Яшин і співробітник ФСБ Вадим Красіков, ув'язнені в Німеччині.

Нагадаємо, сьогодні відбувся масштабний обмін ув'язненими між Росією, США та Німеччиною.

Окрім того, The Insider назвав імена передбачуваних учасників обміну ув'язнених.

За даними видання, РФ у рамках угоди передасть країнам Заходу 16 осіб. Це політики Володимир Кара-Мурза та Ілля Яшин, ексначальниці штабів Навального Лілія Чанишева та Ксенія Фадєєва, журналісти Еван Гершкович та Алсу Курмашова, художниця Саша Скочиленко, а також Андрій Пивоваров, Вадим Останін, Кевін Лік, Пол Вілан, Олег Орлов, Демурі Воронін, Патрік Шебель та Герман Мойжес і раніше помилуваний у Білорусі Ріко Крігер.

Інформацію про обмін Алсу Курмашевої підтвердив і президент «Радіо Свобода» Стівен Капус. «Ми вітаємо новину про звільнення Алсу і вдячні американському уряду й усім, хто невпинно працював, щоб покласти край несправедливому поводженню з нею з боку Росії. Алсу стала мішенню, тому що вона була американською журналісткою, яка просто намагалася подбати про члена сім’ї в Росії. Вона не зробила нічого поганого і вже точно не заслужила несправедливого поводження і примусової розлуки з родиною й колегами», – заявив Стівен Капус.

В обмін на них РФ нібито передадуть вісім осіб, засуджених у різних країнах Заходу. Це сімейна пара Дульцевих, які зізналися в роботі на російські спецслужби і засуджені у Словенії, Вадим Красіков, засуджений до довічного терміну у ФРН за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, Павло Рубцов, який був ув'язнений у Польщі, Михайло Мікушин. та затриманий за шпигунство в Норвегії, а також троє чоловіків, які відбували терміни у США - Роман Селезньов, Владислав Клюшин та Вадим Конощенок.

Теги: росія США Туреччина обмін

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