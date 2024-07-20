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Дипломат пояснив, чому Путін поспішає й кидає на війну всі можливі ресурси

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Дипломат пояснив, чому Путін поспішає й кидає на війну всі можливі ресурси
Сьогодні Росія виробляє більше боєприпасів та базового озброєння, ніж США та Європа разом взяті
фото з відкритих джерел

За словами Брайзи, президентські вибори в США є важливою датою для Путіна

Російський диктатор Володимир Путін намагається досягти якомога більше результатів на лінії фронту до президентських виборів у США. Таку думку ексрадник держсекретаря США, колишній директор до справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США Метью Брайза висловив в етері «Еспресо».

За словами Брайзи, президентські вибори в США є важливою датою для Путіна.

«Я не впевнений, що вони для нього становлять певний дедлайн, але Путін дуже сподівається, що якщо Дональд Трамп переможе, то Україну змусять сісти за стіл переговорів з РФ й прийняти його умови. З його погляду, після того, як президентом США стане Дональд Трамп, підтримка України значно зменшиться. Відповідно це дасть Росії шанс уникнути поразки», – ідеться в повідомленні.

Брайза також наголосив, що є й внутрішні визначені терміни, через які Путін дуже поспішає й намагається кидати на війну всі свої ресурси.

«Ніхто не знає напевно, що насправді відбувається в Росії», – пояснив Брайза.

За його словами, американський та європейський оборонний сектор потроху збільшує свої потужності.

«Сьогодні Росія виробляє більше боєприпасів та базового озброєння, ніж США та Європа разом взяті. Зокрема, у 3-4 рази більше. Тобто, США та ЄС дозволили своїм оборонним підприємствам зменшити потужності. Однак ситуація насправді починає змінюватись. Зараз, до прикладу, німецькі оборонні підприємства наголошують на тому, що вони мають більше виробляти боєприпаси та зброю, тоді як раніше це було політичним табу. Поступово американські та європейські заводи починають виробляти більше озброєння», – додав він.

Нагадаємо, Путін посилив оборону свого палацу. 

Раніше повідомлялося, що на острові Горобиновий за 3,7 км від резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї встановлено  другу систему протиповітряної оборони «Панцир-С1». Про це свідчать супутникові знімки.

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Теги: диктатор озброєння боєприпаси Дональд Трамп Європа путін вибори росія

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