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Стало відомо, коли відбудуться дебати між Трампом та Гарріс

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Стало відомо, коли відбудуться дебати між Трампом та Гарріс
Трамп та Гарріс зустрінуться на ABC News
колаж: glavcom.ua

Заплановані дебати проводитиме телеканал ABC News

Віцепрезидентка США Камала Гарріс та  республіканець Дональд Трамп зустрінуться на президентських дебатах 10 вересня на телеканалі ABC News. Про це повідомляє Politico.

Трамп зауважив, що готовий зустрітися з Гарріс не один раз.

Заплановані дебати проводитиме телеканал ABC News, але раніше Трамп наполягав, аби їх проводив більш консервативний канал Fox News. Також ABC News Трамп назвав «блазнем».

Нагадаємо, віцепрезидентка США Камала Гарріс набирає достатньо голосів делегатів для формального затвердження кандидатом у президенти від Демократичної партії країни.

Водночас, віцепрезидентка США Камала Гарріс, яку президент Джо Байден запропонував як кандидата на виборах глави держави замість себе, назвала передвиборну ситуацію, що склалася, «американськими гірками».

«Протягом наступних 106 днів ми донесемо нашу справу до американського народу і ми переможемо. Це були американські гірки, і ми всі переповнені змішаними почуттями з цього приводу – я просто маю сказати, що люблю Джо Байдена», – сказала вона передвиборному штабу в Делавері.

До слова, віцепрезидентка США Камала Гарріс вперше виступила на публічному заході після того, як президент Джо Байден вирішив покинути президентські перегони. За цей час вона встановила рекорд зі збору коштів на президентську кампанію, зібравши понад $80 млн всього за добу після оголошення Байдена про вихід і його підтримку Гарріс як кандидата від Демократичної партії. 

Раніше стало відомо, що американці за кілька годин пожертвували $46,7 млн ​​для передвиборчої кампанії віцепрезидентки США Камали Гарріс, випливає з даних порталу для збору коштів ActBlue. Це найбільший збір за день на платформі 2024 року.

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Теги: президент вибори у США вибори Дональд Трамп Камала Гарріс

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