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Орбан оприлюднив скандальний лист про відновлення відносин Євросоюзу з РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Орбан оприлюднив скандальний лист про відновлення відносин Євросоюзу з РФ
Орбан вважає, що інтенсивність війни в Україні «радикально посилиться в найближчому майбутньому»
фото з відкритих джерел

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан звернувся до голови Євроради Шарля Мішеля із закликом поновити дипломатичні відносини з Росією

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 18 липня опублікував текст листа, якого раніше надіслав президенту Європейської ради Шарлю Мішелю. У ньому Орбан висловив думку, що інтенсивність війни в Україні «радикально посилиться в найближчому майбутньому».

«Я особисто бачив, що сторони, які воюють, налаштовані надалі заглиблюватися в конфлікт і жодна з них не готова ініціювати припинення вогню або мирні переговори. Відтак ми можемо припускати, що напруга не знизиться і сторони не почнуть шукати вихід із конфлікту без значного зовнішнього втручання», – йдеться в тексті.

Орбан також згадав про свої переговори з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, висловивши переконання, що після своєї потенційної перемоги на виборах він «буде готовий виступати мирним посередником негайно».

Прем’єр Угорщини також припустив, що в разі перемоги Трампа пропорція фінансової допомоги Україні між США і Євросоюзом зміниться так, що більшість навантаження ляже на ЄС.

Відтак Орбан запропонував керівництву ЄС обговорити:

  • переговори з Китаєм щодо «наступної мирної конференції»
  • за збереження політичних контактів з Україною на високому рівні, «відновити прямі лінії дипломатичних відносин із Росією і відновлення таких прямих контактів у нашій політичній комунікації»
  • запустити «скоординований політичний наступ» в напрямку Глобального Півдня, чию прихильність, на думку Орбана, ЄС втратив через позицію щодо України.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 2 липня вперше з 2010 року приїздив до Києва на зустріч із президентом Володимиром Зеленським, де закликав його «зробити перерву, припинити вогонь і потім почати переговори». Прем’єр приїхав наступного дня після того, як почався піврічний період головування Угорщини в Раді Європейського Союзу.

Після візиту до Києва Орбан вирушив з візитом до Москви. В Україні та ЄС наголосили: він не має жодних повноважень проводити переговори від імені Євросоюзу чи України. У відповідь на критику Орбан і сам визнав, що не має мандата на «мирні переговори», але стверджував, що Будапешт «може бути гарним знаряддям миру» в руках інших. Віктор Орбан виправдав свою неоголошену поїздку до Росії, посилаючись на економічні наслідки війни в Україні для Європейського Союзу.

Після візиту до України та Росії Орбан вирушив до Китаю. Глава Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з Орбаном також казав про «швидке припинення вогню та політичне врегулювання» російсько-української війни, не зазначивши, які поступки з боку України передбачає це «швидке припинення вогню».

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ознайомив лідерів Європейського Союзу з результатами його візитів до України, Росії та Китаю, презентувавши «мирний план», який мав би врегулювати війну в Україні.

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Теги: війна Віктор Орбан Угорщина Європейський союз росія Дональд Трамп

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