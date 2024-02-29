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Трамп незабаром зустрінеться з Орбаном – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Трамп незабаром зустрінеться з Орбаном – Bloomberg
Журналісти наголошують, зустріч у Мар-а-Лаго підкреслює, що Трамп все більше посилює свій вплив на питання зовнішньої політики
фото з відкритих джерел

Попередньо відомо, що зустріч політиків відбудеться 8 березня

Експрезидент США Дональд Трамп планує наступного тижня прийняти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на своєму курорті Мар-а-Лаго у Флориді. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на неназване джерело, знайоме з планами.

Очікується, що зустріч відбудеться 8 березня. Як зазначає видання, Орбан, як і Трамп, сповідує популістську політику і посідає чільне місце як лідер ультраправого відродження в Європі.

Посольство Угорщини у Вашингтоні, передвиборчий штаб Трампа і Державний департамент США не відповіли на запити про коментарі. Раніше про зустріч повідомила газета The New York Times.

Журналісти наголошують, зустріч у Мар-а-Лаго підкреслює, що Трамп все більше посилює свій вплив на питання зовнішньої політики ще під час передвиборчої кампанії, оскільки він наближається до номінації на посаду президента від Республіканської партії та ймовірного реваншу на загальних виборах проти президента Джо Байдена.

Минулого тижня помічники Трампа просували його зустріч з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм, нещодавно обраним популістом.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що ймовірний кандидат у президенти США Дональд Трамп не розуміє цілей російського диктатора Володимира Путіна у війні проти України й тому виступає проти подальшої допомоги Києву.

До слова, Верховний суд США розгляне питання про те, чи можна притягнути експрезидента США Дональда Трампа до кримінальної відповідальності за спроби скасувати результати виборів 2020 року.

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Теги: Дональд Трамп Віктор Орбан США

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