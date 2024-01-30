Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генсек НАТО зустрінеться з конгресменами США щодо допомоги Україні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Генсек НАТО зустрінеться з конгресменами США щодо допомоги Україні
Генсек має намір переконати конгресменів схвалити додаткове фінансування для пакетів допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Столтенберг переконаний, що єдиний спосіб досягти миру – надати Україні більше зброї

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з конгресменами Сполучених Штатів для обговорення підтримки України. Про це повідомляє «Голос Америки».

Генсек має на меті має на меті переконати конгресменів схвалити додаткове фінансування для подальших пакетів допомоги Україні та обговорити кроки для зміцнення НАТО перед самітом альянсу у Вашингтоні в липні цього року. Столтенберг підкреслив, що всі хотіли б бачити «більший прогрес у наступі (ЗСУ – ред.), але не варто недооцінювати досягнення українців».

«Єдиний спосіб покласти край цій війні – це переконати Путіна, що він не переможе на полі бою, і єдиний спосіб досягти цього – надати Україні зброю зі Сполучених Штатів, з інших союзників і партнерів», – наголосив він.

Генеральний секретар НАТО додав, що для досягнення тривалого, справедливого миру необхідно забезпечити Україну більшою кількістю зброї та боєприпасів. Він також звернув увагу на те, що за «мізерну частку щорічних витрат на оборону США допомогли Україні знищити значну частину бойового потенціалу РФ, навіть не відправляючи туди американського солдата».

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили допомогу Україні, зокрема критичність швидкого збільшення оборонного виробництва.

Як раніше повідомлялося, радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван та Генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорили війну в Україні та співпрацю між Росією та КНДР. Під час зустрічі Салліван і Столтенберг обмінялися думками щодо прогресу НАТО в нарощуванні оборонного виробництва та висловили стурбованість закупівлею Росією військового обладнання в КНДР та його використання у війні проти України. 

Теги: США Єнс Столтенберг фінансування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американське посольство побажало громадянам країни-агресорки «щасливого і мирного Нового року»
Посольство США у РФ заявило, що російська культура давно стала частиною Америки
1 сiчня, 13:48
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі
Білий дім: Україна вже не отримає нову військову допомогу без рішення Конгресу
4 сiчня, 02:20
Пентагон підтвердив ліквідацію лідера проіранських бойовиків в Іраку
Пентагон підтвердив ліквідацію лідера проіранських бойовиків в Іраку
5 сiчня, 03:40
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
Байден повідомив, коли може бути вирішене питання щодо кордону з Мексикою
20 сiчня, 02:20
Музей Голодомору можуть добудувати коштом Канади: деталі законопроєкту
Музей Голодомору можуть добудувати коштом Канади: деталі законопроєкту
8 сiчня, 22:02
Конфіскація російських активів: Кремль збирається зашкодити цьому
Конфіскація російських активів: Кремль збирається зашкодити цьому
12 сiчня, 15:23
Зеленському – 46. Яким був рік президента у подіях і фото
Зеленському – 46. Яким був рік президента у подіях і фото
25 сiчня, 22:36
В Україну прибули американські інспектори
До Києва прибули інспектори з Америки
Вчора, 13:13
Подоляк: «Сполучені Штати не відмовляться від позиції глобального лідера, для якого підтримка України є обов'язковою функцією»
Чи можуть США лишити Україну без військової допомоги? Банкова відповіла
27 сiчня, 09:58

Політика

Генсек НАТО зустрінеться з конгресменами США щодо допомоги Україні
Генсек НАТО зустрінеться з конгресменами США щодо допомоги Україні
Допомога Україні: Орбан назвав умову, за якої Угорщина підтримає рішення ЄС
Допомога Україні: Орбан назвав умову, за якої Угорщина підтримає рішення ЄС
Росія і Білорусь створять спільне державне ЗМІ для «єдиної політики»
Росія і Білорусь створять спільне державне ЗМІ для «єдиної політики»
Стало відомо про що лідери ЄС оголосять на саміті 1 лютого
Стало відомо про що лідери ЄС оголосять на саміті 1 лютого
Британія не купуватиме у Японії снаряди для України – Wall Street Journal
Британія не купуватиме у Японії снаряди для України – Wall Street Journal
Штучний інтелект обдурив російського пропагандиста, який хотів висміяти Байдена
Штучний інтелект обдурив російського пропагандиста, який хотів висміяти Байдена

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
154K
Розвідка повідомила, як інцидент з Іл-76 вплинув на процес обміну полоненими
140K
Танки Leopard 2 виявилися непридатними для війни в Україні – Foreign Affairs
25K
Кирило окуповує єпархії УПЦ МП. Відомий архімандрит пояснив, чому мовчить Онуфрій
20K
Чому Європа зацікавлена в біженцях з України: пояснення демографа
13K
ЗСУ знищили російський Су-34
13K
У Київській області пролунали вибухи

Новини

Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворожих позиціях – дані Генштабу
Сьогодні, 07:16
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 30 січня
Сьогодні, 06:10
День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ. Які свята відзначаємо 30 січня
Сьогодні, 00:00
Відновлення енергосистеми. Міністр попередив споживачів, які мають борги
Вчора, 19:17
ЗСУ знищили ворожу станцію РЕБ і вдарили по базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:08
Вибори у Фінляндії, план ЄС щодо Угорщини: головне за ніч
Вчора, 06:32

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua