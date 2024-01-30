Генсек НАТО зустрінеться з конгресменами США щодо допомоги Україні

Столтенберг переконаний, що єдиний спосіб досягти миру – надати Україні більше зброї

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з конгресменами Сполучених Штатів для обговорення підтримки України. Про це повідомляє «Голос Америки».

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Генсек має на меті має на меті переконати конгресменів схвалити додаткове фінансування для подальших пакетів допомоги Україні та обговорити кроки для зміцнення НАТО перед самітом альянсу у Вашингтоні в липні цього року. Столтенберг підкреслив, що всі хотіли б бачити «більший прогрес у наступі (ЗСУ – ред.), але не варто недооцінювати досягнення українців».

«Єдиний спосіб покласти край цій війні – це переконати Путіна, що він не переможе на полі бою, і єдиний спосіб досягти цього – надати Україні зброю зі Сполучених Штатів, з інших союзників і партнерів», – наголосив він.

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Генеральний секретар НАТО додав, що для досягнення тривалого, справедливого миру необхідно забезпечити Україну більшою кількістю зброї та боєприпасів. Він також звернув увагу на те, що за «мізерну частку щорічних витрат на оборону США допомогли Україні знищити значну частину бойового потенціалу РФ, навіть не відправляючи туди американського солдата».

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг обговорили допомогу Україні, зокрема критичність швидкого збільшення оборонного виробництва.

Як раніше повідомлялося, радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван та Генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорили війну в Україні та співпрацю між Росією та КНДР. Під час зустрічі Салліван і Столтенберг обмінялися думками щодо прогресу НАТО в нарощуванні оборонного виробництва та висловили стурбованість закупівлею Росією військового обладнання в КНДР та його використання у війні проти України.