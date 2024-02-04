Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США і Британія за підтримки ще кількох країн завдали ударів по цілях у Ємені

Діана Гасюк
glavcom.ua
США і Британія за підтримки ще кількох країн завдали ударів по цілях у Ємені
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Удар був спрямований на об'єкти, пов'язані з підземними складами зброї

У суботу, 3 лютого Сполучені Штати та Велика Британія за підтримки ще кількох країн завдали нових ударів по військових об'єктах хуситів у Ємені – загалом по 36 цілях у 13 різних місцях. Про це йдеться у спільній заяві США, Британії, Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Нідерландів і Нової Зеландії.

Удар був спрямований на об'єкти, пов'язані з підземними складами зброї, ракетними системами, пусковими установками, системами протиповітряної оборони та радіолокаційними станціями.

«Нашою метою залишається деескалація напруженості й відновлення стабільності в Червоному морі… Наше попередження керівництву хуситів: ми без вагань продовжимо захищати життя і вільний потік торгівлі на одному з найважливіших водних шляхів у світі», – ідеться в заяві.

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про початок військової операції на Близькому Сході у відповідь на нещодавню атаку бази у Йорданії, яка призвела до загибелі трьох американських військовослужбовців.

Як відомо, Сполучені Штати Америки завдали авіаударів по обʼєктах, які пов'язані з Іраном, в Іраку та Сирії. 

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готуються до атак на іранські об'єкти в Іраку та Сирії вже цими вихідними. Про це інформує The Wall Street Journal. За даними видання, ні Вашингтон, ні Тегеран не прагнуть розширення конфлікту на Близькому Сході.

Як відомо, у ніч на 28 січня 2024 року американська військова база Tower 22, розташована на перетині ліній державних кордонів Йорданії, Сирії та Іраку, зазнала удару безпілотним апаратом. Внаслідок чого загинули троє осіб, десятки військових отримали поранення.

Міністерство оборони США оприлюднило імена та військові ранги трьох загиблих та повідомило про поранення понад 40 бійців унаслідок атаки БПЛА, до якої причетне угруповання «Катаїб Хезболла». 

Президент США Джо Байден визначився з тим, як Сполучені Штати відповідатимуть на атаку безпілотника в Йорданії, що призвела до загибелі військовослужбовців США. 

Теги: Ємен військові президент поранення США Вашингтон Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Білгороді три автомобілі були пошкоджені уламками
Вибухи в Білгороді, Росія заблокувала сайт ПЦУ: головне за ніч
9 сiчня, 06:50
На одному з напрямків росіяни масово здаються в полон
На одному з напрямків росіяни масово здаються в полон
9 сiчня, 16:56
Угода зі Світовим банком передбачає кошти на покриття усіх наших соціальних допомог
Чи вистачить в держави коштів на соціальні виплати – відповідь Кабміну
11 сiчня, 22:00
Зеленський зустрівся з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком,
Зеленський та Сунак підписали угоду у сфері безпеки
12 сiчня, 15:58
Спікер Палати представників США Майк Джонсон
Спікер Палати представників США назвав головну умову затвердження допомоги для України
18 сiчня, 04:23
Майже чотири місяці дебати ведуться про південний кордон США, а не про допомогу Україні
Допомога Україні. Курт Волкер пояснив, чому американські політики хочуть, але не можуть
29 сiчня, 11:59
Генерал наголосив, що інтерв'ю Залужного журналу The Economist було дуже корисним
Генерал Годжес повідомив, яку послугу Конгрес США може зробити Кремлю
9 сiчня, 15:39
За словами Блінкена, Росія в Україні терпить стратегічну поразку, тому важливо підтримати Київ
Блінкен попередив про ризики призупинення фінансування України
17 сiчня, 11:36
Росіяни заявляють про атаку на військовий полігон під окупованим Іловайськом
Росіяни заявляють про атаку на військовий полігон під окупованим Іловайськом
25 сiчня, 09:36

Соціум

Ідеальний пособник. Російська пропаганда в захваті від Грузії
Ідеальний пособник. Російська пропаганда в захваті від Грузії
У Болгарії затримано співробітника МВС, який шпигував на користь Росії
У Болгарії затримано співробітника МВС, який шпигував на користь Росії
Завдяки булінгу у школах діти готуються до реалій життя у Росії – РПЦ (відео)
Завдяки булінгу у школах діти готуються до реалій життя у Росії – РПЦ (відео)
Падіння Іл-76. Путінський пропагандист погрожує ударом у відповідь... по Польщі
Падіння Іл-76. Путінський пропагандист погрожує ударом у відповідь... по Польщі
Українці стають безхатьками у Німеччині? Депутат навів невтішну статистику
Українці стають безхатьками у Німеччині? Депутат навів невтішну статистику
Британська розвідка повідомила за рахунок чого Путін збільшив військові витрати
Британська розвідка повідомила за рахунок чого Путін збільшив військові витрати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Чи поглине ПЦУ Московську церкву в Україні? Відомий архімандрит дав прогноз
11K
Жителька Сумщини здавала Росії місця дислокації ЗСУ, бо «народилась у СРСР» і не хотіла до ЄС
5640
Ветеран АТО вказав на проблему окупантів, яку в РФ приховують
5400
Посол Маркарова прокоментувала ситуацію з розглядом допомоги Україні в США
4594
Освітяни б'ють на сполох: німецькі школярі розучилися писати
4520
Хто замінить Залужного? Безугла сформувала список кандидатів

Новини

Експорт через український морський коридор вже майже сягнув довоєнного рівня
Сьогодні, 13:10
Хмарно, мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 5 лютого
Сьогодні, 05:50
День ерудита. Які свята відзначаємо 5 лютого
Сьогодні, 00:50
У більшості областей дощитиме: прогноз погоди на 4 лютого
Вчора, 06:30
Міжнародний день людського братерства. Які свята відзначаємо 4 лютого
Вчора, 00:20
Новий проєкт мобілізації. Тимошенко б'є на сполох
3 лютого, 17:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua