США і Британія за підтримки ще кількох країн завдали ударів по цілях у Ємені

Удар був спрямований на об'єкти, пов'язані з підземними складами зброї

У суботу, 3 лютого Сполучені Штати та Велика Британія за підтримки ще кількох країн завдали нових ударів по військових об'єктах хуситів у Ємені – загалом по 36 цілях у 13 різних місцях. Про це йдеться у спільній заяві США, Британії, Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Нідерландів і Нової Зеландії.

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Удар був спрямований на об'єкти, пов'язані з підземними складами зброї, ракетними системами, пусковими установками, системами протиповітряної оборони та радіолокаційними станціями.

«Нашою метою залишається деескалація напруженості й відновлення стабільності в Червоному морі… Наше попередження керівництву хуситів: ми без вагань продовжимо захищати життя і вільний потік торгівлі на одному з найважливіших водних шляхів у світі», – ідеться в заяві.

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Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про початок військової операції на Близькому Сході у відповідь на нещодавню атаку бази у Йорданії, яка призвела до загибелі трьох американських військовослужбовців.

Як відомо, Сполучені Штати Америки завдали авіаударів по обʼєктах, які пов'язані з Іраном, в Іраку та Сирії.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готуються до атак на іранські об'єкти в Іраку та Сирії вже цими вихідними. Про це інформує The Wall Street Journal. За даними видання, ні Вашингтон, ні Тегеран не прагнуть розширення конфлікту на Близькому Сході.

Як відомо, у ніч на 28 січня 2024 року американська військова база Tower 22, розташована на перетині ліній державних кордонів Йорданії, Сирії та Іраку, зазнала удару безпілотним апаратом. Внаслідок чого загинули троє осіб, десятки військових отримали поранення.

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Міністерство оборони США оприлюднило імена та військові ранги трьох загиблих та повідомило про поранення понад 40 бійців унаслідок атаки БПЛА, до якої причетне угруповання «Катаїб Хезболла».

Президент США Джо Байден визначився з тим, як Сполучені Штати відповідатимуть на атаку безпілотника в Йорданії, що призвела до загибелі військовослужбовців США.