Трамп повідомив, коли планує відвідати Великобританію

За словами джерел Axios, однією з розглянутих дат візиту була 28 квітня

Президент США Дональд Трамп заявив, що його державний візит до Великобританії може відбутися у вересні 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

У Білому домі Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, зазначив, що до Великої Британії його запросив король Чарльз, а відвідати країну Трамп, ймовірно, зможе у вересні.

Трамп каже, що для нього велика честь бути другом королівської родини Британії.

Наступного місяця американський лідер збирається вирушити в першу закордонну поїздку за свій другий перезидентський термін до Саудівської Аравії.

У березні стало відомо, що Дональд Трамп збирається відвідати Саудівську Аравію за $1 трлн. Він визнає, що порушить традицію, відповідно до якої перший свій візит президент США здійснює до Великої Британії.

За словами Трампа, його попередній візит до Саудівської Аравії завершився укладенням угоди на $450 млрд. Цього разу він висунув нову вимогу – $1 трлн інвестицій упродовж чотирьох років.

За словами джерел Axios, однією з розглянутих дат візиту була 28 квітня, проте її було відкладено. Наразі планується, що Трамп відвідає Саудівську Аравію в середині травня.

Також серед країн, які має намір найближчим часом відвідати Трамп, називають Туреччину.