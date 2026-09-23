Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія готує нову масовану атаку проти України – Зеленський

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія готує нову масовану атаку проти України – Зеленський
Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом та попередив про загрозу зі сторони РФ
скріншот з відео

Зеленський: «Коли кожного дня українці живуть під загрозою ракетних і дронових ударів, не може бути навіть мови про зняття санкцій» 

Росія готує нову масовану атаку проти України. Про це повідомляє президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки, передає «Главком».

«Зараз є інформація від розвідки про те, що Росія готує нову масовану атаку проти України. Коли кожного дня українці живуть під загрозою ракетних і дронових ударів, не може бути навіть мови про зняття санкцій», – наголосив Зеленський.

Також у рамках зустрічі з Прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом Глава держави обговорив питання безпеки, захисту людей, підготовки до зими та пошуку додаткових засобів для ППО.

«Детально обговорили з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом усе, що стосується безпеки, захисту наших людей, підготовки до зими та наявних дипломатичних можливостей. Дякую Великій Британії за постійну підтримку нашої енергетики. Є новий внесок, і ми особливо цінуємо його перед наближенням зими», – зазначив президент.

Як відомо, Зеленський і Трамп зустрілися 22 вересня у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Перед переговорами серед ключових тем називали енергетичне перемир’я – припинення ударів України та Росії по енергетичних об’єктах. 

Під час зустрічі Трамп заявив, що Росія має обрати один із двох варіантів завершення війни, а також повідомив про готовність обговорити з Україною можливість виробництва систем Patriot. 

Трамп також сказав, що має хороші відносини із Зеленським і разом із ним шукає шлях до завершення війни. Зеленський зі свого боку заявив, що сподівається завершити війну до зими за допомогою США. 

Публічна частина зустрічі тривала близько семи хвилин, після чого переговори продовжилися у закритому форматі і тривали майже 40 хвилин.

Теги: росія Володимир Зеленський Енді Бернем Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ контратакують та відкидують ворога на фронті
Росіяни прориваються до Добропілля: що задумали окупанти
20 вересня, 12:32
Як стверджує ЦВК, явка на виборах у Росії 19 вересня становила 44,38%
У РФ завершився другий день голосування на виборах до Держдуми
19 вересня, 21:56
Відповідні відмітки в Єдиному реєстрі досудових розслідувань про повідомлення про підозру скасовано
Офіс генпрокурора спростував підозру керівнику НАБУ: подробиці
14 вересня, 22:47
Зеленський анонсував новий захист України від реактивних «шахедів»
Зеленський назвав новий інструмент захисту від реактивних шахедів
14 вересня, 16:38
Президент: Вітаю єврейську громаду України та всіх у світі, хто святкує Рош га-Шана
Зеленський привітав єврейську громаду України зі святом Рош га-Шана
11 вересня, 21:39
Валієва відома своєю підтримкою путінського режиму
Прихильниця Путіна фігуристка Валієва впала в депресію через недопуск до міжнародних змагань
10 вересня, 11:43
Робітники венесуельської державної нафтової компанії працюють на діючій насосній колоні на озері Маракайбо
Reuters: Американська компанія візьме під контроль родовища у Венесуелі, які раніше належали Китаю та Росії
1 вересня, 03:02
Чоловік Каменєвої був депутатом Держдуми та обіймав посаду віцепрем’єра Дагестану
У Підмосков’ї вбито вдову колишнього віцепрем’єра Дагестану
26 серпня, 18:03
Президентка Молдови отримала нагороду від Зеленського
Зеленський відзначив держнагородами іноземних лідерів (фото)
24 серпня, 20:40

Події в Україні

Росія готує нову масовану атаку проти України – Зеленський
Росія готує нову масовану атаку проти України – Зеленський
Росія вдарила КАБами по Ізюму: є постраждалі
Росія вдарила КАБами по Ізюму: є постраждалі
Повітряна тривога у Києві тривала 56 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 56 хвилин
Росія вдарила по торговельному центру у Запоріжжі (оновлено)
Росія вдарила по торговельному центру у Запоріжжі (оновлено)
134 бої за добу: лінія фронту станом на 22 вересня 2026
134 бої за добу: лінія фронту станом на 22 вересня 2026
Зеленський зробив заяву про енергетичне перемир’я після зустрічі з Трампом
Зеленський зробив заяву про енергетичне перемир’я після зустрічі з Трампом

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
202K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
148K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)

Новини

Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Вчора, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Вчора, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua