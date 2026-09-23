Росія готує нову масовану атаку проти України – Зеленський

Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом та попередив про загрозу зі сторони РФ

Зеленський: «Коли кожного дня українці живуть під загрозою ракетних і дронових ударів, не може бути навіть мови про зняття санкцій»

Росія готує нову масовану атаку проти України. Про це повідомляє президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки, передає «Главком».

«Зараз є інформація від розвідки про те, що Росія готує нову масовану атаку проти України. Коли кожного дня українці живуть під загрозою ракетних і дронових ударів, не може бути навіть мови про зняття санкцій», – наголосив Зеленський.

Також у рамках зустрічі з Прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом Глава держави обговорив питання безпеки, захисту людей, підготовки до зими та пошуку додаткових засобів для ППО.

«Детально обговорили з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом усе, що стосується безпеки, захисту наших людей, підготовки до зими та наявних дипломатичних можливостей. Дякую Великій Британії за постійну підтримку нашої енергетики. Є новий внесок, і ми особливо цінуємо його перед наближенням зими», – зазначив президент.

Як відомо, Зеленський і Трамп зустрілися 22 вересня у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Перед переговорами серед ключових тем називали енергетичне перемир’я – припинення ударів України та Росії по енергетичних об’єктах.

Під час зустрічі Трамп заявив, що Росія має обрати один із двох варіантів завершення війни, а також повідомив про готовність обговорити з Україною можливість виробництва систем Patriot.

Трамп також сказав, що має хороші відносини із Зеленським і разом із ним шукає шлях до завершення війни. Зеленський зі свого боку заявив, що сподівається завершити війну до зими за допомогою США.

Публічна частина зустрічі тривала близько семи хвилин, після чого переговори продовжилися у закритому форматі і тривали майже 40 хвилин.