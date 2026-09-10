Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ЗСУ змусили росіян залишити позиції біля Лимана – ISW

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ змусили росіян залишити позиції біля Лимана – ISW
Контратаки ЗСУ змусили росіян відступити на Донеччині
фото: Генералний штаб ЗСУ

Російські військові блогери звинуватили командування у неправдивих доповідях

Українські військові продовжили контратаки на Лиманському напрямку та змусили російські підрозділи залишити окремі передові позиції. Про погіршення ситуації для армії РФ почали відкрито повідомляти навіть російські військові блогери. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, російські джерела дедалі частіше визнають успіхи українських контратак поблизу Лимана. Один із військових блогерів РФ заявив, що українські сили проводять такі операції в цьому районі вже протягом кількох місяців.

Водночас російське військове командування тривалий час подавало значно оптимістичнішу для Москви картину ситуації. Частина військових блогерів РФ тепер відкрито вимагає припинити практику так званих «гарних доповідей» – повідомлень про нібито успішне просування російських військ, яке не відповідає реальному становищу на фронті.

Особливо показовою стала ситуація зі Святогірськом на Донеччині. Українські військові нещодавно продемонстрували повний контроль над містом лише через кілька днів після того, як російський диктатор Володимир Путін заявив, що населений пункт нібито контролюють війська РФ.

Російські військові блогери також визнали, що інформація про Святогірськ не відповідала дійсності. За оцінкою ISW, невдоволення неправдивими заявами російського командування особливо посилилося саме на тлі ситуації на Лиманському напрямку.

Аналітики зазначили, що викривлення реальної ситуації створює для самих російських військ оперативні проблеми. Зокрема, окупанти не завжди можуть викликати вогонь по території, яку командування вже офіційно оголосило захопленою.

Проблеми виникають і в підрозділів на сусідніх ділянках фронту, оскільки вони можуть планувати свої подальші дії на основі неправильної інформації про розташування російських та українських сил.

Водночас ISW поки не визначив точний масштаб просування ЗСУ під час контратак поблизу Лимана через обмежену кількість доступних підтверджень. Аналітики припускають, що їхня методологія картографування наразі навіть недооцінює територіальні здобутки українських військ на цьому напрямку.

За даними ISW, 9 вересня російські війська продовжили наступальні операції на Слов'янському напрямку, однак підтвердженого просування не досягли. Водночас російські джерела продовжили заявляти про контроль над окремими територіями поблизу Лимана.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни підрахували, що за темпів просування, зафіксованих у серпні 2026 року, російській армії знадобилися б роки для захоплення решти Донецької області. Водночас ISW наголосив, що такий розрахунок не є прогнозом і аналітики не стверджують, що Росія взагалі здатна повністю окупувати регіон.

Читайте також:

Теги: росія ЗСУ армія ISW

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Настоящее время» працює російською мовою в країнах пострадянського простору
У битві за канал «Настоящее время» перемогли «хороші русскіє»
29 серпня, 16:06
У середу, 26 серпня, Галлагер проведе зустріч з Ушаковим
Стала відома дата зустрічі головного дипломата Ватикану із помічником Путіна
24 серпня, 15:28
Рублі почали міграцію з банків до кишень росіян
Росіяни ховають рублі під матрац: який урок має засвоїти Україна
18 серпня, 10:47
Путіну неважко створити імітацію заворушень у НАТО
Нарва як тест для НАТО: чи наважиться Путін перевірити статтю 5
28 серпня, 13:20
Розробники також працюють над системою автономного наведення
ЗСУ випробовують дрон зі швидкістю 600 км/год для знищення реактивних «Шахедів»
27 серпня, 16:52
У Тверській області РФ уламки БпЛА пошкодили склад Wildberries
Дрони атакували новозбудований склад Wildberries неподалік Москви
14 серпня, 09:10
Наслідки удару по Київщині
Балістика та 167 дронів. Повітряні сили розкрили деталі нічної атаки РФ
5 вересня, 09:29
Російський Мі-8 сів на трасу та скотився у кювет на Сахаліні
Російський військовий вертоліт розбився на Сахаліні (відео)
2 вересня, 15:20
Триває 1657-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 7 вересня 2026 року
7 вересня, 08:22

Соціум

Прокурор, який розслідував «змову» проти Трампа, раптово пішов у відставку
Прокурор, який розслідував «змову» проти Трампа, раптово пішов у відставку
Дрони атакували один із найбільших хімзаводів Росії «Азот»
Дрони атакували один із найбільших хімзаводів Росії «Азот»
Війна проти України стала одним із головних викликів для саміту БРІКС – АР
Війна проти України стала одним із головних викликів для саміту БРІКС – АР
Кремль підготував три сценарії провокацій на окупованих територіях – розвідка
Кремль підготував три сценарії провокацій на окупованих територіях – розвідка
Генконсульство України в Дюссельдорфі оточила поліція: причина
Генконсульство України в Дюссельдорфі оточила поліція: причина
ЄС відновив пошук способу використати російські активи для України
ЄС відновив пошук способу використати російські активи для України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
81K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Міноборони запустило автоматичне виключення з військового обліку за віком
Сьогодні, 12:51
Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua