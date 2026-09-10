ЗСУ змусили росіян залишити позиції біля Лимана – ISW

Російські військові блогери звинуватили командування у неправдивих доповідях

Українські військові продовжили контратаки на Лиманському напрямку та змусили російські підрозділи залишити окремі передові позиції. Про погіршення ситуації для армії РФ почали відкрито повідомляти навіть російські військові блогери. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, російські джерела дедалі частіше визнають успіхи українських контратак поблизу Лимана. Один із військових блогерів РФ заявив, що українські сили проводять такі операції в цьому районі вже протягом кількох місяців.

Водночас російське військове командування тривалий час подавало значно оптимістичнішу для Москви картину ситуації. Частина військових блогерів РФ тепер відкрито вимагає припинити практику так званих «гарних доповідей» – повідомлень про нібито успішне просування російських військ, яке не відповідає реальному становищу на фронті.

Особливо показовою стала ситуація зі Святогірськом на Донеччині. Українські військові нещодавно продемонстрували повний контроль над містом лише через кілька днів після того, як російський диктатор Володимир Путін заявив, що населений пункт нібито контролюють війська РФ.

Російські військові блогери також визнали, що інформація про Святогірськ не відповідала дійсності. За оцінкою ISW, невдоволення неправдивими заявами російського командування особливо посилилося саме на тлі ситуації на Лиманському напрямку.

Аналітики зазначили, що викривлення реальної ситуації створює для самих російських військ оперативні проблеми. Зокрема, окупанти не завжди можуть викликати вогонь по території, яку командування вже офіційно оголосило захопленою.

Проблеми виникають і в підрозділів на сусідніх ділянках фронту, оскільки вони можуть планувати свої подальші дії на основі неправильної інформації про розташування російських та українських сил.

Водночас ISW поки не визначив точний масштаб просування ЗСУ під час контратак поблизу Лимана через обмежену кількість доступних підтверджень. Аналітики припускають, що їхня методологія картографування наразі навіть недооцінює територіальні здобутки українських військ на цьому напрямку.

За даними ISW, 9 вересня російські війська продовжили наступальні операції на Слов'янському напрямку, однак підтвердженого просування не досягли. Водночас російські джерела продовжили заявляти про контроль над окремими територіями поблизу Лимана.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни підрахували, що за темпів просування, зафіксованих у серпні 2026 року, російській армії знадобилися б роки для захоплення решти Донецької області. Водночас ISW наголосив, що такий розрахунок не є прогнозом і аналітики не стверджують, що Росія взагалі здатна повністю окупувати регіон.