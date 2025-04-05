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Кримський татарин Сефершаєв, який підтримує війну, візьме участь у чемпіонаті Європи з боротьби

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Кримський татарин Сефершаєв, який підтримує війну, візьме участь у чемпіонаті Європи з боротьби
Сефершаєв – кримський татарин, який народився в 1998 році вже в незалежній Україні, в Сімферополі

Сефершаєв представляє на міжнародній арені Росію, одним з численних злочинів якої є також і геноцид кримських татар

United World Wrestling (Міжнародна федерація боротьби) допустила до чемпіонату Європи з боротьби кримського татарина з російським паспортом Еміна Сефершаєва. Про це повідомляє «Главком».

Сефершаєв – кримський татарин, який народився в 1998 році вже в незалежній Україні, в Сімферополі.

Після анексії Криму спортсмен вирішив представляти на міжнародній арені саме Росію, одним з численних злочинів якої є також і геноцид кримських татар.

Не залишився цей зрадник осторонь і від підтримки російської агресії проти України. Зокрема, минулого року Емін взяв участь в пропагандистському заході «Меморіал героя Росії генерала Кутузова» – турнірі з боротьби на честь російського воєнного злочинця, якого минулого року ліквідовували захисники України.

Щобільше, ставши переможцем цього турніру, Сефершаєв з радістю та посмішкою на обличчі фотографувався на тлі фото вбивці Кутузова, та ще й задоволено почепив медаль з його зображенням собі на груди.

Емін Сефершаєв – кримський татарин та зрадник України, який підтримує війну та вважає, що «Крим – Росія»
Емін Сефершаєв – кримський татарин та зрадник України, який підтримує війну та вважає, що «Крим – Росія»
фото: Base of Ukrainian sports

Крім того, Сефершаєв помітили у спілкуванні з російськими пропагандистськими ЗМІ.

Сефершаєв дає коментар росЗМІ
Сефершаєв дає коментар росЗМІ
фото: Base of Ukrainian sports

Також хлопець в Instagram в геолокації одного зі своїх фото ще й окремо вказав своє місцеперебування, як «Росія, Крим Сімферополь».

Хлопець в Instagram в геолокації одного зі своїх фото вказав своє місцеперебування, як «Росія, Крим Сімферополь»
Хлопець в Instagram в геолокації одного зі своїх фото вказав своє місцеперебування, як «Росія, Крим Сімферополь»
фото: Base of Ukrainian sports

Чемпіонат Європи з боротьби пройде з 7 до 13 квітня у Братиславі (Словаччина).

Зрадник Сефершаєв, який є представником греко-римської боротьби, буде змагатися у ваговій категорії до 55 кг.

Нагадаємо, дворазовому олімпійському чемпіону з вільної боротьби Абдулрашіду Садулаєву відмовили у візі, тому він не виступить на чемпіонаті Європи в Братиславі.

Теги: Крим кримські татари росія війна греко-римська боротьба

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